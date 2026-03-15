Auto belandt ondersteboven tegen verkeerspaal op A16

Op de A16 bij Breda is vanochtend een auto tegen een verkeerspaal gecrasht. De wagen schoot over de vangrail en belandde ondersteboven tegen een paal van een verkeersportaal.Het ongeluk gebeurde tussen knooppunt Galder en de afslag Breda. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen. De man is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel.Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet bekend. Volgens de politie was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. "Het is ons niet helemaal duidelijk hoe de bestuurder tegen de paal is beland", zegt een woordvoerder.De man weigerde mee te werken aan het politieonderzoek en ontkende dat hij de bestuurder was. "Na onderzoek konden we vaststellen dat hij degene was die achter het stuur zat."Ook wilde de man geen medische hulp. "Medewerkers van de ambulance zeiden dat hij beter naar het ziekenhuis kon, maar dat wilde hij niet", zegt de politiewoordvoerder. De man is gehoord en de politie heeft proces-verbaal opgemaakt.Een rijstrook van de A16 is korte tijd afgesloten voor het verkeer, meldt Omroep Brabant. Inmiddels is de wagen weggehaald en de weg weer vrijgegeven.