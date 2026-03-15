Duitse tiener brengt vriendin naar school met gestolen lijnbus

Een 15-jarige tiener uit Duitsland is opgepakt na een joyride met een lijnbus. De jongen bracht zijn 14-jarige vriendin met de bus naar school, vele tientallen kilometers verderop.



De tiener had de bus gisterochtend vroeg gestolen bij de remise op een bedrijfsterrein in zijn woonplaats Mainz-Kastel, bij Frankfurt. De diefstal werd pas rond het middaguur bij de politie gemeld, omdat het busbedrijf er aanvankelijk van uit was gegaan dat een eigen chauffeur het verkeerde voertuig had meegenomen.



Na de melding zag een politiepatrouille de bus 150 kilometer verderop rijden, in Karlsruhe. Toen de bus tot stoppen was gebracht, biechtte de jongen op zijn vriendin een lift te hebben gegeven. Hij was de bus ingekomen met een loper.



De tiener wordt vervolgd voor diefstal en rijden zonder rijbewijs. Agenten onderzoeken nog hoe hij aan de loper is gekomen en hoe hij in staat was zolang met het gevaarte op de openbare weg te rijden zonder schade te veroorzaken. De ouders van de jongen hebben hem op het politiebureau opgehaald.

Reacties

15-03-2026 10:04:09 allone

150km naar school…

Romantisch hoor… maar wel een beetje dom.

Toch knap gedaan. Ik zie mezelf niet zo‘n grote bus rijden. Was zijn vriendin ook onder de indruk?

