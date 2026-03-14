@Spotcatus
: Iedereen die wel eens een cake heeft gebakken weet dat boter, suiker en meel (en eventueel eieren) in gelijke delen nu eenmaal de ingrediënten zijn.
En hoelang worden cakes al gebakken? Volgens deze site
waren de ouwe Egyptiërs de schuldige, in ieder geval sinds de Middeleeuwen worden al varianten van cake gebakken.
Het is dus een gotspe dat de moderne voedingsindustrie schuldig is aan de populariteit van dit gebak. Ze borduurt alleen voort op een veel langer bestaande traditie.
Alleen sluit cake in alle varianten vrijwel naadloos aan aan de voedingsbehoefte van mensen: suiker = snelle calorieën, meel = langzame calorieën, boter = vet, hoog calorierijk.
Die atavistische gevoelens maken dat dit alles lekker is. Zo kun je zeggen dat álle eten verslavend is.
Weer eens een artikeltje van iemand die de ballen verstand heeft en te lui is om even op Wiki te kijken.