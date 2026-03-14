De voedingsmiddelen die net zo verslavend zijn als nicotine en alcohol

We weten al jaren dat roken en drinken verslavend zijn. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat sommige alledaagse voedingsmiddelen zó ontworpen zijn, dat ze in ons brein een vergelijkbare verslavingsreactie oproepen als nicotine en alcohol. Het gaat dan niet om een appel of een boterham met kaas, maar om een specifieke categorie: ultra-bewerkte voeding.

Onderzoekers wijzen vooral naar producten waarin veel vet wordt gecombineerd met snel opneembare koolhydraten, zoals suiker en geraffineerde zetmelen. Denk aan snoep, ijs, koek, chips, fastfood, pizza, zoete ontbijtgranen en bepaalde kant-en-klare snacks. Die mix van vet, suiker en vaak ook zout zorgt voor een explosieve beloning in het brein. Dat levert een korte, krachtige “kick” op, die mensen keer op keer willen herhalen – precies het mechanisme dat we kennen van tabak en alcohol.

Volgens de onderzoekers voldoen deze voedingsmiddelen bij een aanzienlijke groep consumenten aan klassieke criteria voor verslaving. Mensen ervaren een sterke drang om te eten, verliezen de controle over de hoeveelheid, blijven doorgaan ondanks overgewicht of gezondheidsklachten en krijgen ontwenningsachtige symptomen als ze proberen te minderen. Niet iedereen raakt verslaafd, net zoals niet iedere drinker alcoholist wordt, maar het risico ligt aantoonbaar hoger dan we lang hebben aangenomen.

Belangrijk is het contrast met onbewerkte producten. In de natuur komen combinaties van extreem veel suiker én vet vrijwel niet voor. Dat is een creatie van voedingsfabrikanten, die smaak, textuur en mondgevoel zorgvuldig optimaliseren om ons steeds weer naar die zak chips of dat ijsbakje te laten grijpen. Dit werpt ook een ander licht op het debat over obesitas en “eigen verantwoordelijkheid”. Hoe vrij is die keuze nog, als het product zelf is ontworpen om grenzen te laten vervagen?

Steeds meer wetenschappers pleiten daarom voor strengere regulering van ultra-bewerkte voeding, vergelijkbaar met tabak: beperkingen op marketing, duidelijke waarschuwingen en eerlijker informatie. Want als eten zich gedraagt als een verslavend middel, is het misschien tijd om het ook zo te behandelen.

Reacties

14-03-2026 08:18:35 Spotcatus

Eigenlijk misdadig om dit te bedenken! Je ondermijnt de gezondheid van mensen voor je eigen gewin! Zou inderdaad verboden moeten worden. Het probleem is dat een aantal niet-geënginieerde producten er ook onder zullen vallen. Ook zullen producenten hun producten zo gaan aanpassen dat het nog net binnen de mazen kan. Wat verboden/uitgeroeid zou moeten worden is hebzucht!



14-03-2026 09:05:27 allone

Maar je hoeft geen ongezonde ultrabewerkte producten te nemen. Slagroom met honing werkt ook Volgens mij is dit al jaaaaaren bekend.Maar je hoeft geen ongezonde ultrabewerkte producten te nemen. Slagroom met honing werkt ook

14-03-2026 09:56:51 Emmo

Weer eens een artikeltje van iemand die de ballen verstand heeft en te lui is om even op Wiki te kijken. @Spotcatus : Iedereen die wel eens een cake heeft gebakken weet dat boter, suiker en meel (en eventueel eieren) in gelijke delen nu eenmaal de ingrediënten zijn.En hoelang worden cakes al gebakken? Volgens deze site waren de ouwe Egyptiërs de schuldige, in ieder geval sinds de Middeleeuwen worden al varianten van cake gebakken.Het is dus een gotspe dat de moderne voedingsindustrie schuldig is aan de populariteit van dit gebak. Ze borduurt alleen voort op een veel langer bestaande traditie.Alleen sluit cake in alle varianten vrijwel naadloos aan aan de voedingsbehoefte van mensen: suiker = snelle calorieën, meel = langzame calorieën, boter = vet, hoog calorierijk.Die atavistische gevoelens maken dat dit alles lekker is. Zo kun je zeggen dat álle eten verslavend is.Weer eens een artikeltje van iemand die de ballen verstand heeft en te lui is om even op Wiki te kijken.

