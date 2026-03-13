Dat fatbikes vaak harder kunnen rijden dan de maximum toegestane snelheid van 25 kilometer per uur, is algemeen bekend. Maar de politie heeft bij de Brabantse plaats Vught een fatbiker betrapt die de gashendel wel bijzonder ver open kon zetten.
De politie meldt dat agenten op de snelweg A2 reden ter hoogte van Vught, toen ze op de parallelweg een fatbike zagen rijden. Die viel enorm op vanwege zijn snelheid.
Agenten hielden de bestuurder aan. Na controle bleek de elektrische fiets
alleen al op de gashendel harder dan 50 kilometer per uur te kunnen gaan. Met eigen trapondersteuning erbij, kon dit oplopen tot 70. "Dit terwijl de fiets op enkel de gashendel 6 km/u zou mogen gaan en 25 km/u met eigen trapbeweging", schrijft de politie op Instagram.
De fiets is in beslag genomen en de bestuurder is bekeurd. "Hij zal moeten afwachten of hij de fiets nog terugkrijgt", zegt de politie.
Ik snap dat het stoer oogt voor jongeren, maar de verkeersveiligheid is ver te zoeken.
Ik ben al vaker geschrokken door hun rijgedrag, zowel op de stoep als in de auto. Het is jammer dat een waarschuwing direct wordt beantwoord met een grote mond. Dat was vroeger wel anders; toen was er meer respect voor elkaars veiligheid.
aan.