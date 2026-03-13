Kunstwerk gesloopt tijdens werkzaamheden: 'Lompe Harry's'

VIERHOUTEN - Oeps! De gemeente Nunspeet heeft per ongeluk een kunstwerk in Vierhouten vernield. Het kunstwerk stond sinds 2012 aan de Elspeterbosweg en is speciaal gemaakt voor de opening van het Jongerenshelter. Door een fout van de gemeente ligt het nu in diggelen. “Dit had nooit mogen gebeuren”, aldus de gemeente.Het ging mis tijdens het opknappen van de Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP). Daar zouden oude stoelen en tegels weggehaald worden om plaats te maken voor nieuwe, maar er werd nog meer weggehaald. Het hele kunstwerk is vernield en afgevoerd.De realisatie van het kunstwerk begon in 2009, met een brief van de jeugd aan de burgemeester. Dat was toen Dick van Hemmen. Zij vroegen hem om een plek waar de jeugd kan chillen met elkaar.Naar aanleiding daarvan hebben de burgemeester, Tienerclub Fiatal en Dorpsgemeenschap Vierhouten ideeën bedacht. Kunstenaar Kees Hoogendam uit Zwolle, maakte een ontwerp: een kunstwerk met dansvloer en een discobal, omringd door zitjes. Het mozaïek van de dansvloer is samen met kinderen uit Vierhouten gemaakt.Volgens Vierhouter Wilco Top, hebben inwoners verbaasd gereageerd op de sloop. Dat blijkt ook uit de reacties op Facebook, onder zijn bericht in Facebook-groep 'Mien Dorp Vierhouten'. "Owh owh owh, wat een lompe Harry's zijn er toch ook weer bezig geweest...", klinkt het. Iemand anders schrijft: "Schande dat dit is gebeurd."Top baalt er zelf ook van: “Dit unieke stukje samenwerking is voorgoed verdwenen, het is niet meer te herstellen en ligt in puin.” Hij hoopt dat de verwijderde stadionstoeltjes wel worden herplaatst.Ook de politiek laat van zich horen. Groenlinks/PvdA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over sloop. Volgens fractievoorzitter Sander Kouwenberg is de vernieling extra "wrang" omdat bij de plannen voor de herinrichting van de speeltuin die dichtbij ligt, was toegezegd dat de JOP behouden zou blijven.Volgens Kouwenberg geeft het ook een verkeerd signaal af aan de jeugd. "Dit is een klap in het gezicht van de jongeren en de dorpsgemeenschap", aldus Kouwenberg. "Juist in een tijd waarin we jongerenparticipatie willen stimuleren, vernietigt de gemeente hier zonder overleg een tastbaar resultaat van diezelfde participatie. Het kunstwerk was nog in prima staat en had een grote emotionele waarde voor het dorp."