Man in Kenia opgepakt met duizenden dure mieren in bagage

Een Chinese man is in Nairobi gearresteerd omdat hij meer dan 2000 mieren uit het land probeerde te smokkelen. De kostbare insecten zaten per stuk verpakt in kleine plastic buisjes en rollen tissues.Het gaat volgens persbureau Reuters om de zogenoemde koninginnenmier, die zo'n 220 dollar, omgerekend ruim 190 euro, per stuk waard is. Ze zijn gewild bij verzamelaars, omdat zij de mieren in speciale nesten houden en vervolgens toekijken hoe ze hun kolonies opbouwen.Mieren zijn ecologisch belangrijk voor de bodem van het land. Als ze daarvandaan worden geplukt voor de handel, kan dat de biodiversiteit ernstig verstoren.De man werd opgepakt bij de douane op het Keniaanse vliegveld Jomo Kenyatta International Airport (JKIA). Hij wilde de mieren vermoedelijk meenemen naar China. Experts zeggen dat de man betrokken was bij een netwerk voor mierenhandel dat vorig jaar in Kenia voor een groot deel werd opgerold.Het ging toen om twee Belgen, een Vietnamees en een Keniaan die 'gigantische hoeveelheden' zogenoemde oogstmieren bij zich hadden; die ook heel kostbaar zijn. Het viertal werd door de Kenya Wildlife Service (KWS) aangehouden en hebben een geldboete of gevangenisstraf gekregen. De Vlaamse tieners hebben aangegeven dat ze niet wisten dat de smokkel illegaal was. "We waren naïef", zeiden zij naderhand. En ook: "We willen gewoon naar huis."Normaal gesproken houdt de KWS zich bezig met het beschermen van grotere wilde dieren, zoals olifanten en leeuwen. Maar ook dit soort mieren worden in Kenia beschermd door internationale biodiversiteitsverdragen.De handel in de gewilde insecten wordt daarom ook streng gereguleerd. Volgens de KWS zou de vraag naar zeldzame insectensoorten groeien.Deze vangst wordt, net als die van vorig jaar, door de KWS 'baanbrekend' genoemd.