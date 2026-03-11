Baby uit kinderwagen ontvoerd in Denemarken, man (37) aangehouden

Een 37-jarige man wordt ervan verdacht gisteravond een 7 maanden oude baby te hebben ontvoerd in het Deense Haderslev. De man zou het kind uit een kinderwagen bij een boerderij hebben gehaald waarna hij verdween. Anderhalf uur later werd hij gevonden in een hotel, met de baby in zijn handen.



Het Deense nieuwsmedium B.T. schrijft over de zaak. De moeder van de baby laat aan de site weten dat zij en de vader van de baby zijn geschokt dat 'je in het huidige Denemarken je kind niet veilig buiten in de kinderwagen rustig kunt laten slapen'. Ze vertelt over 'de ergste nachtmerrie van elke ouder'.



De ouders zeggen ook heel dankbaar te zijn dat de politie en mensen uit de omgeving snel te hulp schoten. De man zou de baby rond 18.00 uur hebben meegenomen. Hij bleek onder invloed van drugs en is aangehouden.



"We zijn enorm dankbaar en ontroerd door het fantastische werk dat zowel de politie als de burgers hebben verricht. De politie was binnen zeer korte tijd in grote aantallen aanwezig en mensen stroomden van heinde en verre naar de stad."

Reacties

11-03-2026 16:21:55 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 282

OTindex: 717

Wnplts: Ede

Ik zou mijn kind nooit buiten durven achterlaten. Neemt niet weg dat het zou moeten kunnen! Fijn dat hij ongedeerd teruggevonden werd!



Laatste edit 11-03-2026 16:22

11-03-2026 18:28:52 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.448

OTindex: 97.270



Nu dus niet meer @Spotcatus : in Scandinavië schijnt dat normaal te zijn.Nu dus niet meer

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.