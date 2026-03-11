Baby uit kinderwagen ontvoerd in Denemarken, man (37) aangehouden
Een 37-jarige man wordt ervan verdacht gisteravond een 7 maanden oude baby te hebben ontvoerd in het Deense Haderslev. De man zou het kind uit een kinderwagen bij een boerderij hebben gehaald waarna hij verdween. Anderhalf uur later werd hij gevonden in een hotel, met de baby in zijn handen.
Het Deense nieuwsmedium B.T. schrijft over de zaak. De moeder van de baby laat aan de site weten dat zij en de vader van de baby zijn geschokt dat 'je in het huidige Denemarken je kind niet veilig buiten in de kinderwagen rustig kunt laten slapen'. Ze vertelt over 'de ergste nachtmerrie van elke ouder'.
De ouders zeggen ook heel dankbaar te zijn dat de politie en mensen uit de omgeving snel te hulp schoten. De man zou de baby rond 18.00 uur hebben meegenomen. Hij bleek onder invloed van drugs en is aangehouden.
"We zijn enorm dankbaar en ontroerd door het fantastische werk dat zowel de politie als de burgers hebben verricht. De politie was binnen zeer korte tijd in grote aantallen aanwezig en mensen stroomden van heinde en verre naar de stad."