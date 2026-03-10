23 Canadese ijsvissers met onderkoelingsverschijnselen van afgebroken ijsplaat gered

In Canada hebben reddingswerkers 23 ijsvissers gered nadat ze vast waren komen te zitten op een ijsplaat in Georgian Bay in het zuidwesten van Ontario. Dat meldde de Canadese politie zondag.



De politie van Ontario meldde dat de ijsplaat door de wind en de stroming bijna twee kilometer was afgedreven en in verschillende stukken was gebroken, waardoor sommige mensen gedeeltelijk in het ijskoude water kwamen te staan.



In de loop van de middag waren alle slachtoffers veilig per helikopter teruggebracht naar de kust. Velen hadden last van onderkoelingsverschijnselen. Naar verwachting zal iedereen volledig herstellen van het hachelijke avontuur, zo meldde de politie.



De politie van Ontario waarschuwt dat het bij de huidige warmere weersomstandigheden te gevaarlijk is om het ijs op te gaan. Zaterdag moesten ook al zes mensen met onderkoelingsverschijnselen uit het meer worden gevist, nadat twee jongeren in het water belandden en vier anderen ze probeerden te redden.



„De omstandigheden zijn verraderlijk. IJs dat er heel degelijk uitziet, kan heel snel dun en onbetrouwbaar worden. Iedereen wordt sterk aangeraden niet meer het ijs op te gaan’', aldus de politie.

Reacties

Het is weer zover! Er breken regelmatig ijsschotsen af en daar zitten steeds vaker mensen op.

Oei, die hebben geluk gehad!

