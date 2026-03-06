Tientallen nachtvlinders hebben een nieuwe Nederlandse naam gekregen. Dat was volgens vlinderdeskundigen wenselijk, omdat meerdere namen niet strookten met de werkelijke eigenschappen van de insecten.
De verkeerde namen van de nachtvlinders verwijzen bijvoorbeeld naar een verkeerde voedselplant, ze verwijzen naar een kenmerk dat ze helemaal niet bezitten of refereren aan een een bepaalde provincie of streek, terwijl de vlindersoort ook op veel andere plekken voorkomt.
Voorbeelden
De muurtastermot zit bijvoorbeeld niet op muren, maar op anjers, en gaat daarom voortaan door het leven als anjerpalpmot. Diverse soorten 'kustmotten' hebben een andere naam gekregen, omdat ze vooral in het binnenland leven.
Wat voorheen bekendstond als de zwartvlerkkustmot, wordt zodoende de zwartvlerkmuurpalpmot. Ook de zwarte weidekokermot krijgt een nieuwe naam, omdat het leefgebied uit zijn oude naam niet klopt. "Nog nooit op weides gezien", heeft een speciale werkgroep van vlinderkenners kort genoteerd als reden voor de naamswijziging. De mot heet nu hondsdrafkokermot, naar de plantensoort waar hij vaak op wordt gezien.
De Vlinderstichting maakte de naamswijzigingen donderdag bekend via de website Nature Today
. "Sommige namen zijn al eeuwenoud en sommige worden als verwarrend gezien", legt de stichting uit.
aan.