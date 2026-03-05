Bijzondere vondst tussen de aardbeien in Bennekom

BENNEKOM - Een bijzondere vondst in Bennekom: iemand schrok daar toen in een recent gekocht bakje aardbeien een gekko bleek te zitten. De aardbeien kwamen uit Griekenland, waar het reptiel per ongeluk aan boord van de verpakking was geraakt en naar Nederland was gekomen.

"Voor een dier dat normaal in warme streken leeft, was dit een flinke kou", schrijft de Dierenambulance Nederrijn op Facebook. De meeste Griekse gekko’s eten insecten, maar sommige soorten lusten volgens de dierenambulance ook fruit. Deze gekko leek de zoete aardbeien als een perfecte maaltijd te hebben gekozen.

Het diertje is door de Dierenambulance naar Avolare gebracht voor opvang. Over de volgende bestemming van de gekko gaat Avolare. De organisatie zorgt naar verwachting dat het dier weer wat warmte en verzorging krijgt, ver weg van de onverwachte reis uit zijn natuurlijke habitat.

Reacties

05-03-2026 19:37:25 allone

Oudgediende



Oh, een aardbeiengek 🍓

