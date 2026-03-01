Barcelona is de hel op aarde

Barcelona is volgens boze inwoners niet langer een mediterrane droomstad, maar een stad die bezwijkt onder haar eigen succes. Wie een woning zoekt, een nachtrust wil of simpelweg door de stad wil lopen, ervaart het paradijs steeds vaker als hel op aarde.



Met ruim 1,6 à 1,7 miljoen inwoners ontvangt Barcelona jaarlijks rond de 15 à 16 miljoen toeristen – bijna tien bezoekers per inwoner. In wijken als de Barri Gòtic en rond de Ramblas is de toeristendichtheid zo hoog dat bewoners zich letterlijk door mensenmassa’s moeten wringen om naar werk of school te gaan. Daarbovenop komen nog eens zo’n 1,6 miljoen cruisepassagiers per jaar, die in korte tijd precies dezelfde hotspots overspoelen.

De Sagrada Família, met haar 172,5 meter inmiddels de hoogste kerktoren ter wereld, is hét symbool van die ongemakkelijke dubbelheid. Wat begon als religieus monument is nu vooral een marketing‑icoon dat elke nieuwe bouwmijlpaal omzet in nóg een recordjaar voor het toerisme.



Barcelona ontvangt naar schatting ruim 15 tot 15,6 miljoen bezoekers per jaar, bij ongeveer 1,7 miljoen inwoners. Dat komt neer op grofweg tien toeristen per inwoner per jaar; sommige studies spreken zelfs van 916 toeristen per 100 inwoners, waarmee Barcelona tot de meest “overvolle” toeristensteden ter wereld wordt gerekend. Amsterdam telt circa 931.000 inwoners en ontvangt jaarlijks grofweg 22 à 25 miljoen toeristische overnachtingen plus rond de 14 à 15 miljoen dagbezoekers. De toeristen in Barcelona zitten op een kluitje in een klein centrum. De bezoekers van Amsterdam zijn verspreid over de regio en het hele land.



De woningmarkt is het slagveld waarop de toeristische economie het dagelijks leven raakt. Korte‑termijnverhuur via platforms als Airbnb joeg de huren in populaire buurten in tien jaar tijd met meer dan 70 procent omhoog. Veel eigenaren verdienen meer aan toeristen dan aan vaste huurders, waardoor jonge Barcelonezen en gezinnen de stad uit worden gedrukt.

De woede daarover is zo groot dat het stadsbestuur alle ongeveer 10.000 toeristische appartementen tegen 2028 wil uitfaseren, om woningen “terug te geven” aan bewoners. Tegelijk waarschuwen ondernemers dat winkels, cafés en banen zullen verdwijnen als de toeristenstroom daadwerkelijk afneemt.



Wanneer slaat liefde om in afkeer?

In cijfers is de drukte bijna absurd: een recente analyse becijferde 916 toeristen per 100 inwoners, goed voor meer dan 200.000 bezoekers per vierkante kilometer in de drukste delen van de stad. In het historische centrum lopen meer dan 20.000 toeristen per km² rond; ook bezoekers zelf klagen dat Barcelona “veel te vol” is.

Een stad die leefbaar wil blijven, kan die aantallen simpelweg niet verwerken zonder harde keuzes. Daarom experimenteert Barcelona met hogere toeristenbelasting, beperkingen voor vakantieverhuur en mogelijk strengere regels voor cruiseschepen. De vraag is niet langer óf de stad zich tegen haar eigen succes moet beschermen, maar hoeveel hel ze nog accepteert in ruil voor de economische hemel.

01-03-2026 18:19:09 Spotcatus

Ik mijd toerisme als het even kan. Er zijn altijd alternatieven die authentieker zijn! Spanje is mij sowieso een beetje te warm.

01-03-2026 20:13:41 allone

Maar Amsterdam krijgt dus heel wat meer toeristen dan Barcelona. Alleen is de vraag wat ze met 'verspreid over het hele land' bedoelen. Ofwel je bent in Amsterdam ofwel ergens anders.



Economische hemel voor sommigen en hel voor anderen.

01-03-2026 20:14:55 allone

En ja. Ik houd ook niet van warm. Zelfs Nederland vind ik in de zomer al te warm. @Spotcatus : daarom ben je nu pas op vakantie gegaan?!En ja. Ik houd ook niet van warm. Zelfs Nederland vind ik in de zomer al te warm.

