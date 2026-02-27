Leger VS schiet per ongeluk drone van de grenswacht neer

Het Amerikaanse leger heeft in de staat Texas per ongeluk een drone van de eigen grenspolitie uit de lucht geschoten. Men dacht abusievelijk dat het ging om een drone die Mexicaanse kartels inzetten voor drugssmokkel.



Vanwege het incident heeft luchtvaartautoriteit FAA een tijdelijk vliegverbod uitgebreid in de buurt van Fort Hancock, bij de grens met Mexico. Verschillende Democratische Congresleden vinden dat bewijs dat de veiligheidsprotocollen van de regering-Trump voor de inzet van anti-dronewapens tekortschieten.



Het Pentagon meldt samen met de FAA en de grenswacht in een persbericht wat er misging. Er werd een anti-dronewapen ingezet "om een schijnbare dreiging in een militair luchtruim tegen te gaan". Met een laser werd daarbij de drone uit de lucht gehaald.



In het persbericht benadrukt het leger dat het ging om een afgelegen gebied en dat er op dat moment geen commerciële luchtvaart in de buurt was. De drie organisaties zeggen in de toekomst beter met elkaar te zullen coördineren om dit soort incidenten te voorkomen.



De FAA heeft vanwege het misverstand een no-flyzone bij Fort Hancock uitgebreid. In een gebied van 15 kilometer lang en tot 5 kilometer breed mag er niet worden gevlogen onder een hoogte van 18.000 voet, zo'n 5,5 kilometer. Het verbod geldt tot zeker 24 juni.



Kartels zetten in het grensgebied vaak drones in: in de laatste zes maanden van 2024 werden er meer dan 27.000 waargenomen rond de grens met Mexico. Ze worden gebruikt om drugs te smokkelen, maar ook om grenswachten in de gaten te houden.



Democraten in het Congres grijpen het incident aan om zich te beklagen over de gebrekkige veiligheidsmaatregelen rond dit soort luchtverdediging. Ze wijzen erop dat de regering-Trump een wetsvoorstel om dronepiloten beter op te leiden afwees. Dat voorstel werd door politici van beide partijen gesteund.



"De incompetentie van de regering-Trump veroorzaakt chaos in ons luchtruim", vindt de Democraat Senator Duckworth. Zij en collega's eisen dat de FAA beter gaat coördineren met het Pentagon om incidenten in de toekomst te voorkomen.



Eerder deze maand kondigde de FAA ook al overhaast aan het luchtruim bij El Paso tien dagen te zullen sluiten, vanwege "een invasie van karteldrones", zoals transportminister Duffy het omschreef. Al binnen enkele uren werd dat besluit herroepen omdat het gevaar zou zijn geweken. Ook toen bleek er een anti-dronewapen te zijn ingezet zonder het af te stemmen met de FAA,



Vervoersveiligheidsraad NTSB concludeerde eerder dat gebrekkige afstemming tussen Pentagon en de luchtvaart heeft bijgedragen aan de vliegtuigcrash bij Washington een jaar geleden, waarbij 67 mensen omkwamen.



Het kon daar fout gaan doordat eerdere incidenten waarbij militaire vliegtuigen bijna botsten met commerciële toestellen nooit waren gemeld. De omvang van het probleem was daardoor niet goed duidelijk bij de betrokken partijen.

