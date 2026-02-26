Amsterdam stuurt crackgebruikers terug naar land van herkomst

Het repatriëren van (verslaafde) daklozen al dan niet met psychische problematiek neemt sinds vijf jaar toe. De Regenboog Groep en welzijnsorganisatie Per Mens hebben vorig jaar in totaal 532 mensen, van wie een deel crackverslaafden, naar voornamelijk Oostbloklanden gerepatrieerd. Burgemeester Halsema wil dit middel vaker inzetten, schrijft Het Parool.



Crackgebruik en de overlast ervan in Amsterdam nemen de laatste jaren zienderogen toe. Burgemeester Femke Halsema kondigde vorige week aan dat zij wil onderzoeken of buitenlandse dakloze crackgebruikers vaker kunnen worden teruggestuurd naar het land van herkomst. Zij zei bij AT5 dat repatriëring mogelijk op grotere schaal moet worden ingezet om de overlast van crackgebruikers terug te dringen.

De Regenboog Groep, een van de organisaties die zich bezighoudt met repatriëring van daklozen en crackverslaafden, houdt de cijfers nauwgezet bij. Vorig jaar heeft de organisatie in totaal 313 daklozen - voornamelijk mannen tussen de 30 en 50 jaar - gerepatrieerd. Polen en Roemenië staan daarbij op respectievelijk plek 1 en plek 2.

En hoe voorkom je hun terugkomst?

En goede vraag Goede actie 👍En goede vraag @Spotcatus

