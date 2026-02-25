Ontslagen jeugdzorgwerkster die in cliëntendossiers gluurde, krijgt 27.000 euro

Jeugdzorginstelling William Schrikker moet een ontslagen medewerkster die in cliëntendossiers gluurde ruim 27.000 euro betalen. De rechter erkent dat de vrouw de dossiers niet had mogen inzien, maar vindt dat de zorginstelling onvoldoende heeft meegewogen dat zij en haar zoon waren bedreigd door de betreffende cliënten.



Dat blijkt uit een gisteren openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Rotterdam. De vrouw werkte sinds 2002 voor jeugdzorginstelling William Schrikker, met een korte onderbreking in 2023. Zij stond daar te boek als 'ervaren werkneemster met een goede staat van dienst'.



In oktober vorig jaar werd de jeugdzorgwerkster echter op staande voet ontslagen, nadat was gebleken dat zij 'zonder zakelijke reden' had zitten neuzen in enkele cliëntendossiers. Omdat dat tegen de regels is, zette de zorginstelling de vrouw zonder pardon op straat. Daardoor kon zij ook geen aanspraak maken op een WW-uitkering.



De vrouw vond dat haar werkgever haar onterecht had ontslagen, en stapte naar de rechter. Daar voerde zij onder meer aan dat zij de dossiers had ingezien, omdat zij en haar zoon waren bedreigd en mishandeld door twee cliënten van de zorginstelling.



In januari vorig jaar zou een pupil van de jeugdzorginstelling haar en haar zoon hebben bedreigd met een vuurwapen. Deze jongere zou zich ook later bedreigend jegens moeder en zoon hebben uitgelaten. In september raakte de zoon met een andere pupil in conflict, waarbij hij zou zijn mishandeld.



Drie maanden na de eerste bedreiging had de vrouw naar eigen zeggen trauma- en angstklachten gekregen. Als gevolg daarvan had zij door te kijken in het cliëntendossier willen controleren of de bedreiger in haar buurt verbleef.

Ze had het moeten aangeven en desnoods vragen! Dit is idioot dat ze nog geld mee krijgt ook!

