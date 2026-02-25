Jeneverfles bevatte amfetamine-olie, ouder echtpaar overleden na drinken glaasje

In april 2023 overleden twee mensen uit Hilversum na het drinken van een vloeistof uit een jeneverfles. Er bleek later na onderzoek dat er geen jenever in de fles zat maar amfetamine-olie. De politie startte een uitgebreid onderzoek. De bewuste fles bleek in een pakket te hebben gezeten dat uit Spanje kwam.



Onwel na drinken glaasje en overleden

In april 2023 werd een 84-jarige vrouw uit Hilversum onwel na het drinken van een vloeistof afkomstig uit een jeneverfles in haar woning. Haar man was twee weken eerder met dezelfde symptomen opgenomen in het ziekenhuis en overleden, eveneens na het drinken van een glaasje uit de fles.



De vrouw kwam daarna ook terecht in het ziekenhuis. Daarop is de Spoedeisende Hulp even gesloten om te onderzoeken of die stof gevaar oplevert voor anderen. Dat kon worden uitgesloten. De vrouw is een paar dagen later overleden.



De politie is een uitgebreid onderzoek gestart naar de herkomst en inhoud van de fles. Uit het onderzoek is gebleken dat de fles gekocht is bij een winkel en vervolgens cadeau is gedaan aan het echtpaar uit Hilversum.



De politie heeft samen met de NVWA en de slijterij waar de fles was verkocht de situatie in kaart gebracht. De gekochte fles maakte deel uit van één pakket met vier drankflessen gevuld met amfetamine-olie. Dit pakket was door een onbekende verdachte naar Sevilla verstuurd. Bij het versturen heeft de afzender de betreffende slijterij valselijk opgegeven als afzender. Doordat het pakket niet werd afgehaald werd het teruggestuurd naar de betreffende slijterij. De flessen werden daarna per ongeluk in de schappen geplaatst. 'Er zijn op dit moment geen verdere aanwijzingen dat er meer flessen van dezelfde partij in de reguliere handel of bij consumenten terecht zijn gekomen', aldus de politie.



In de afgelopen 2,5 jaar is veel onderzoek gedaan. Veel blijft onduidelijk. Wat de politie wel weet is dat het pakket met de flessen vanuit Nederland naar Spanje is verzonden. Omdat het daar niet is opgehaald, werd het weer naar Nederland teruggestuurd. De politie is op zoek naar twee Spaanse getuigen die in april 2023 een pakket probeerden op te halen bij een pakketpunt in Sevilla. In dit pakket zaten vier drankflessen die gevuld waren met amfetamine-olie.



'Ook spreken we ook graag met mensen die weten wie het pakket vanuit Nederland heeft verstuurd. Of mensen die meer informatie hebben over deze zaak. Tips kunnen 24/7 online worden doorgegeven via onderstaand tipformulier. Of bel 0900 - 8844. Anoniem melden kan via 0800-7000', aldus de politie.

En pakketten waarvan vergeefs geprobeerd ze op te halen in het vervolg als verdacht aanmerken is niet mogelijk?



Je zal degene maar zijn die het cadeau gegeven heeft…vreselijk!



