Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond

Een 52-jarige Britse vrouw heeft haar beide benen en beide handen moeten laten amputeren, vermoedelijk nadat haar hond een klein wondje had gelikt en zij vervolgens sepsis ontwikkelde. Ze lag in totaal 32 weken in het ziekenhuis, kreeg meerdere hartstilstanden en strijdt nu om met geavanceerde prothesen weer te kunnen lopen. Dat schrijft de Daily TelegraphManjit Sangha werd vorig jaar in een weekend plotseling ziek: op zaterdag speelde ze nog met de hond, op zondag ging ze werken en maandagochtend werd ze bewusteloos en blauw aangelopen aangetroffen, met koude voeten en ernstige ademhalingsproblemen. In het ziekenhuis stopte haar hart zes keer op de intensive care, waarna artsen besloten beide benen onder de knie en beide handen te amputeren en ook haar milt te verwijderen omdat ze tegelijk longontsteking en galstenen had.Artsen vermoeden dat een ogenschijnlijk onschuldige lik van de hond op een klein sneetje de aanleiding was voor een ernstige infectie die ontspoorde in sepsis, waarbij het immuunsysteem het eigen lichaam begint aan te vallen. Volgens de British Sepsis Trust sterven in het Verenigd Koninkrijk naar schatting jaarlijks ongeveer 50.000 mensen aan sepsis, waarmee het een veel vaker onderschatte dreiging is dan de meeste mensen denken.Na haar ontslag uit het ziekenhuis vertelt Sangha dat ze nog altijd bezig is haar viervoudige amputatie te verwerken en dat het moeilijk is te bevatten hoe snel je je ledematen kunt verliezen. Haar man, die zeven maanden vrij nam om voor haar te zorgen, noemt haar “ongelofelijk sterk” en zegt dat ze het gezin elke dag opnieuw verbaast met haar veerkracht.De zaak staat niet op zichzelf: vorig jaar overleed in Engeland de 83-jarige June Baxter na een infectie die ontstond toen een hond aan een wond op haar been likte na een val in huis. Uit onderzoek bleek dat zij was besmet geraakt met de bacterie Pasteurella multocida, die vaak in de mond van dieren voorkomt, waarna zij overleed aan een septische shock met onder meer nier-, lever- en hartfalen.Artsen en patiëntenorganisaties benadrukken dat deze gevallen extreem zijn, maar wel laten zien hoe belangrijk het is om wonden schoon te houden en alert te zijn op alarmsignalen van sepsis, zoals plotselinge verwardheid, snelle ademhaling, blauwe lippen of koude ledematen. Sangha zelf zegt haar verhaal juist te delen om mensen bewuster te maken: als je je ineens heel ziek voelt na een infectie of wond, wacht dan niet af maar bel onmiddellijk medische hulp.