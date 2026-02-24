De elektrische Stoomtrein in de Efteling heeft nu toch weer een dieselaggregaat nodig

De Efteling heeft veel moeite gedaan om de nostalgische Stoomtrein elektrisch te maken, maar op dit moment wordt er toch weer gebruikgemaakt van een dieselaggregaat. Dat bevestigt een Efteling-voorlichter aan Looopings. In mei vorig jaar introduceerde het attractiepark de elektrische locomotief Aagje, die rijdt op een accu.



Sindsdien zorgt de loc regelmatig voor problemen: Aagje stond meermaals wekenlang stil. Op dit moment rijdt de trein wel, al heeft men achterop de laatste wagon een dieselaggregaat moeten installeren. Dat heeft alles te maken met de verlichting van de trein, legt de woordvoerder uit.



Aan de wagons hangen lampjes. Het was de bedoeling om die aan te sluiten op de batterij van de locomotief. Omdat daarbij complicaties zijn ontstaan, koos de Efteling voor een aggregaat, vormgegeven als een schatkist. De kist is niet nieuw: het decorstuk werd in het verleden ook al gebruikt om een aggregaat op de trein te camoufleren.



"Er is soms een probleem met het aansluiten van de lampjes op de batterij van de loc", vult de voorlichter aan. "Dus op donkere dagen kiezen we dan toch liever voor de wagons met aggregaat. We werken er hard aan om alles weer optimaal te laten werken." Daarmee rijdt de trein momenteel niet emissievrij.



Naast Aagje heeft de Efteling Stoomtrein Maatschappij nog twee andere locomotieven: Trijntje en Moortje. Die zijn nog niet omgebouwd. Gezien de moeilijkheden die aan het licht komen bij Aagje, zal men daar op dit moment geen haast bij maken.

