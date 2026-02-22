Botsing tussen twee KLM-toestellen op Schiphol

Twee vliegtuigen van KLM hebben elkaar zaterdagochtend geraakt op Schiphol. Dat bevestigt een woordvoerder van KLM na berichtgeving van onder meer De Telegraaf. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Zo'n incident is 'zeer uitzonderlijk', volgens de luchtvaartmaatschappij.



Twee Boeing 737-toestellen kwamen op het platform tegen elkaar aan. Een daarvan stond stil en de andere was in beweging. Hoe de botsing kon gebeuren, is nog onduidelijk.



"We onderzoeken de toedracht van het incident samen met betrokken autoriteiten en controleren de toestellen grondig voordat ze weer in gebruik worden genomen", aldus KLM.



De passagiers en crew van beide vliegtuigen zijn teruggebracht naar de gate. Een van de vliegtuigen stond op het punt te vertrekken naar Athene. Het andere toestel kwam net aan uit Birmingham. "We begrijpen dat dit vervelend is voor onze passagiers en hebben hen zo snel mogelijk omgeboekt naar andere vluchten."



De toestellen zijn naar de hangar gebracht voor onderzoek en reparatie, meldt KLM. Daar wordt onderzocht hoe groot de schade precies is.

Reacties

