Politie VS woedend na vondst gedumpte hond op vliegveld

De Amerikaanse politie heeft aangrijpende beelden gedeeld van een hond die op het vliegveld van Las Vegas werd achtergelaten door zijn eigenaresse, omdat zij niet over de juiste papieren beschikte om hem mee te nemen. De vrouw liet het hondje vastgebonden achter bij de incheckbalie.



"We kunnen niet geloven dat we dit moeten zeggen… maar laat je hond alsjeblieft niet achter op het vliegveld", schrijft de Amerikaanse politie op Facebook. De vrouw wilde op reis, maar had niet de vereiste documenten om haar viervoeter mee te nemen. Daarop bond ze de hond vast aan een bagagescanner op de internationale luchthaven Harry Reid.



Luchthavenpersoneel en reizigers sloegen alarm toen ze zagen hoe de vrouw wegliep en de 2-jarige goldendoodle vastgebonden achterliet bij de scanner. Agenten konden de vrouw nog net aanhouden voordat zij aan boord ging.



Zij verklaarde dat haar was geadviseerd om naar een andere balie te gaan en dat haar hond een trackingapparaat droeg. "Waarmee ze impliceerde dat het acceptabel was om het dier achter te laten omdat ze hem daarna wel terug zou kunnen vinden", aldus de politie van Las Vegas in een verklaring.



De agenten geloofden haar verklaring duidelijk niet. Op bodycambeelden is te horen hoe de discussie escaleert. Wanneer agenten haar willen aanhouden, wordt de vrouw agressief. Uiteindelijk wordt zij aangeklaagd wegens het achterlaten van een huisdier en verzet bij arrestatie.



Luchthavenmedewerkers en agenten ontfermden zich direct over de hond. Volgens de politie is het dier opgevangen door de dierenbescherming. Omdat de eigenaresse haar hond niet binnen de verplichte tien dagen ophaalde, is hij tijdelijk ondergebracht bij een pleeggezin, in afwachting van een nieuw, liefdevol thuis.



De liefdadigheidsorganisatie Retriever Rescue of Las Vegas, die de hond in een pleeggezin plaatste, laat weten dat zij is overspoeld met aanvragen om hem te adopteren. De autoriteiten gaven de hond de bijnaam Jet Blue, omdat hij werd achtergelaten bij de ticketbalie van de luchtvaartmaatschappij.

Fijn voor de hond dat hij een betere eigenaar krijgt. Want deze vrouw kan het blijkbaar allemaal niet schelen. Hopelijk gaat het goed met de hond, ondanks alle veranderingen…

