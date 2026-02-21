Verstandelijk beperkte Robert krijgt 170 euro boete voor rapen van statiegeldblikjes

De 27-jarige Robert, die een verstandelijke beperking heeft, helpt regelmatig buurtgenoten die het moeilijk hebben. Zo repareert hij kleine spullen en zamelt hij statiegeld in, ook uit prullenbakken. Echter kreeg hij voor dat laatste een boete van 170 euro voor het ‘vervuilen van de straat’. Een klap die hard aankomt bij Robert en zijn vader Martijn.



Volgens zijn vader is het inzamelen van statiegeld onderdeel van Roberts dagbesteding. “Hij zamelt regelmatig statiegeld in. Hij kent de wijkagenten en handhavers en daar maakt hij altijd een praatje mee,” vertelt hij aan Hart van Nederland.Dat ging altijd zonder problemen. Tot hij onlangs werd aangesproken door een handhaver die hem niet kende. “Die heeft hem vorige week een boete van 170 euro gegeven voor het vervuilen van de straat,” vertelt vader Martijn.



Robert belde direct zijn vader toen hij de boete kreeg. “Uiteindelijk heb ik de boa aan de telefoon gekregen, maar die wees erop dat er geen blikjes uit de prullenbak mogen worden gehaald.” Volgens Martijn deed zijn zoon niets anders dan wat hij altijd doet. “Iedereen kent hem hier. Er was zelfs een getuige die heeft gezien dat hij er geen bende van maakte. Ook heeft eerder zelfs een sleutel van een handhaver gekregen om een prullenbak open te maken. En dan gebeurt nu dit", vertelt de vader van Robert vol ongeloof.



De boete komt extra hard aan, omdat Robert anderhalf jaar geleden slachtoffer werd van mishandeling. Daar zijn volgens zijn vader beelden van, maar die zaak zou nog altijd niet zijn opgelost. "Die mishandeling heeft veel impact gehad. En nu dit weer. Hij voelt eigenlijk geen vertrouwen meer in de maatschappij. Bij Robert heerst er vooral een gevoel van ongeloof."



De gemeente Berkelland heeft schriftelijk gereageerd aan Hart van Nederland. In een verklaring laat de gemeente weten: “Net zoals in de meeste gemeenten staat in onze gemeente in de verordening afvalstoffenheffing dat het doorzoeken of verspreiden van afvalstoffen of inzamelmiddelen die klaarstaan voor inzameling niet is toegestaan. De gemeente Berkelland heeft geen beleid gericht op personen die statiegeld verzamelen. Iemand die het niet eens is met een opgelegde boete kan natuurlijk wel bezwaar maken. In die procedure kan de situatie volledig worden beoordeeld.”



Martijn heeft inmiddels bezwaar gemaakt tegen de boete, maar heeft nog geen reactie ontvangen.

In Ede loopt een man rond die voor zichzelf een sleutel heeft gemaakt waarmee hij de prullenbakken kan openen. Eigenlijk zou hij een boete moeten krijgen. Het zijn helaas altijd de zwakkeren en makkelijke doelwitten die een boete krijgen (voor wat dan ook) en niet de echte boosdoeners. Die komen altijd ermee weg! Die boa had zijn quotum nog niet en zocht een makkelijk doelwit!

