Kraanvogeltrek begint: deze radar toont of je ze boven ons land kan spotten

De kraanvogels hebben overwinterd in Spanje en trekken in het voorjaar massaal naar hun broedplaatsen in Scandinavië. Tijdens die vlucht vliegen ze mogelijk over Nederland.



"Komend weekend verwacht ik beter weer in Spanje waardoor de kans groot is dat de kraanvogels massaal de Pyreneeën over trekken. En dan is het een beetje afwachten hoe het weer zich gaat ontwikkelen, maar mogelijk zien we dinsdag kraanvogels boven Nederland", legt Koen de Koning uit. Hij is bioloog en wiskundige bij de Wageningen Universiteit en ontwikkelde de kraanvogelradar. "Het zijn er minder dan we zijn gewend, maar alsnog kun je een grote trek zien."



Op deze



Dat er minder kraanvogels overvliegen dan normaal, zit zo: door de vogelgriep is er grote sterfte geweest onder kraanvogels. Door de jaarlijkse telling in Spanje is bekend dat er nu 10 procent minder kraanvogels leven. "Er zijn in Duitsland, Frankrijk en Spanje in totaal wel 40.000 kadavers geteld en dat zijn allemaal slachtoffers geweest van vogelgriep", zegt De Koning. Het is de eerste keer dat er zoveel kraanvogels dood zijn gegaan in West-Europa.



De Koning noemt het aantal 'behoorlijk schokkend'. "Gelukkig lijkt het er inmiddels op dat het virus onder controle is. Er lijkt sprake van groepsimmuniteit. Er zijn onder kraanvogels geen nieuwe sterfgevallen door vogelgriep vastgesteld."



