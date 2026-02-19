Dronken Eindhovense taxichauffeur betrapt met drie mensen in kofferbak

Tijdens een grootschalige meerdaagse politiecontrole in het centrum van Eindhoven heeft de politie rond carnaval bijna 9000 automobilisten gecontroleerd. Hoewel er meerderen in overtreding waren, maakte eentje het wel heel erg bont: een taxichauffeur reed onder invloed en vervoerde in totaal acht personen, waarvan drie in de kofferbak.



Het rijbewijs van de chauffeur is ingevorderd. Daarnaast waren er meer opmerkelijke zaken. Zo raakte een bestuurder zijn rijbewijs kwijt omdat hij onder invloed achter het stuur zat, en dat met twee jonge kinderen op de achterbank.



Ook was er een man die nog tijdens de controle van de politie wat restjes wit poeder op zijn neus had zitten. De man is aangehouden voor rijden onder invloed en het bezit van harddrugs.



De controles vonden plaats van vrijdagavond tot en met dinsdagavond, niet geheel toevallig tijdens de dagen dat carnaval werd gevierd in de Brabantse stad. Verkeer werd vanaf vier toegangswegen naar het centrum richting de controleposten van de politie gestuurd.



In totaal werden 8928 bestuurders getest op het gebruik van alcohol. 37 mensen kregen een bekeuring voor het rijden onder invloed van alcohol of drugs, zeven van hen maakten het zo bont dat ze hun rijbewijs moesten inleveren.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.