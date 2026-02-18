Ik heb spijt van mijn nieuwe auto: al dat vreselijke gepiep!

Rijd je in een nieuwe auto, dan word je naast alle handige nieuwe snufjes ook getrakteerd op het ergerlijke gepiep van veiligheidssystemen. AD-lezer Gert van de Wees irriteert zich mateloos en vraagt zich af of autofabrikanten dit verplicht moeten inbouwen.

“Ik heb een nieuwe Kia EV3 aangeschaft en daar heb ik zwaar spijt van. Omdat er in die auto te veel veiligheid is ingebouwd. Hij gaat telkens irritant piepen, omdat ik niet goed kijk. Dan begint hij te piepen dat ik koffie moet gaan drinken. Ik ben bij de dealer geweest en die beweert dat dit op alle nieuwe auto’s zit. Is dat zo?”



Autoredacteur Niek Schenk weet van de hoed en de rand: “Sinds juli 2024 is dit verplicht voor elk compleet nieuw (ontwikkeld) model dat op de markt komt. En vanaf juli dit jaar moet elke nieuw geproduceerde auto het hebben. Het heet Advanced Driver Distraction Warning (ADDW) en waarschuwt de bestuurder als hij ergens door wordt afgeleid, dus niet recht vooruit kijkt. Je moet dus op de weg blijven kijken en zodra je bijvoorbeeld naar het scherm op het dashboard kijkt, klinkt er gepiep en zie je een alarmerend symbool in het instrumentarium verschijnen.

ADDW houdt met camera’s en sensoren de positie van het hoofd en gezicht van de bestuurder in de gaten. Dit moet bijdragen aan het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 10 tot 30 procent van de ongevallen in Europa wordt veroorzaakt door afleiding van de bestuurder.



ADDW gaat verplicht aan bij het starten van het voertuig. Het kan vervolgens worden uitgeschakeld, maar dat moet dan wel bij elke rit opnieuw gebeuren. Ik begrijp dat dit heel irritant kan zijn en ik heb soms dezelfde ervaring. Wel is het zo dat de ene fabrikant er anders mee omgaat dan de andere. Zo zijn er verschillen in de gevoeligheid van de systemen. Er zijn er die wel heel erg snel beginnen te piepen. Dat is juist zo irritant omdat fabrikanten steeds meer functies in het centrale beeldscherm inbouwen, zodat je daar tijdens het rijden regelmatig naar moet kijken.

Het komt ook voor dat de waarschuwing al klinkt als je maar even over je schouder kijkt, in de dode hoek. Dat is noodzakelijk om veilig te rijden, maar daar heeft het systeem dan geen boodschap aan.



Het audiovolume van de waarschuwing verschilt, net als de manier waarop je het systeem kunt uitschakelen. Bij sommige auto’s zit de functie irritant ver weggestopt in het menu van het centrale beeldscherm.

Schrale troost: steeds meer autofabrikanten hebben een speciale knop op het dashboard of op het stuur geïnstalleerd waarmee je zo’n systeem in één keer kunt uitschakelen. Dan mis je natuurlijk wel de beloofde veiligheid, maar het kan een hoop ergernis voorkomen.”

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.