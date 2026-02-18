Nieuwe auto uit 1982 gevonden in Franse schuur

Het is de droom van elke autoliefhebber: de deuren van een oude schuur openen en daar een klassieke auto aantreffen die er al vele jaren staat. In Frankrijk is onlangs zo’n schuurvondst gedaan: een Renault 5 uit 1982 werd er onder het stof vandaan getoverd. De auto heeft in zijn 44-jarige leven slechts 12 kilometer gereden.Volgens het automagazine La Vie de l’Auto werd de auto in 1982 besteld door een vrouw uit de gemeente Laives. Zij zou jarenlang voor haar droomauto hebben gespaard en kon zo 40.000 franc neertellen.De vrouw koos voor een vijfdeurs Renault 5 TL, uitgerust met de 1108 cc-motor en een vierversnellingsbak. Ook koos ze voor een zeldzame blauwgrijze lak.De auto werd vervolgens enkele weken later thuis afgeleverd door de garage, een ritje van 12 kilometer. De vrouw parkeerde haar nieuwe aanwinst in de garage omdat ze op dat moment nog geen rijbewijs had.Hoewel de vrouw uiteindelijk haar rijbewijs haalde, voelde ze zich volgens het autotijdschrift nooit echt op haar gemak achter het stuur. Daarom bleef de Renault in de garage staan.De auto werd 44 jaar lang niet aangeraakt of verplaatst. De kilometerteller bleef staan op dat ene ritje van de garage naar de schuur: 12 kilometer. Daardoor verkeert de auto, afgezien van een dikke laag stof, in nieuwstaat. De kentekenplaten liggen nog ongebruikt in de kofferbak.