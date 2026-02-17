Man ontslagen na raadselachtige verdwijning: Niets meer laten horen

Deuren- en slotenproducent Assa Abloy uit Heerhugowaard wil een werknemer ontslaan die zich eind 2024 ziek meldde en daarna van de aardbodem verdween. Volgens de kantonrechter is niet vast te stellen of de medewerker blaam treft. Desondanks mag het bedrijf hem wel op straat zetten.



Dat blijkt uit een vrijdag openbaar geworden uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. Wat er met de vermiste werknemer is gebeurd, blijft onbekend.



De 37-jarige man ging in januari 2023 aan de slag als productiemedewerker bij de vestiging van de Scandinavische multinational Assa Abloy in Heerhugowaard. Het bedrijf maakt deuren en hang- en sluitwerk, en is in Nederland bekend onder de merknamen Lips, Nemef en Yale. Bij de 'wereldleider in toegangsoplossingen' werken wereldwijd zo'n 63.000 mensen.



De medewerker in Heerhugowaard meldde zich eind november 2024 ziek, en liet weten niet in staat te zijn te werken. De maand daarop mislukten pogingen van de arbodienst om contact met de man op te nemen. Ook Assa Abloy zelf kon hem niet bereiken. Het bedrijf betaalde hem vanaf begin januari geen salaris meer, omdat hij geen contact opnam. Ook daarop reageerde de man niet.



Vervolgens werd de politie ingeschakeld. Er bleek aangifte te zijn gedaan van zijn vermissing door een instantie die daklozen in Noord-Holland helpt. Uit het vonnis wordt niet duidelijk op welke manier de man met die instantie te maken had. Maar ook de politie kon de man niet traceren. Wel bleek dat de werknemer met geen enkele van zijn collega-medewerkers contact onderhield.



Begin september vorig jaar, ruim negen maanden na de ziekmelding, stapte Assa Abloy naar de rechter om de werknemer te kunnen ontslaan. Volgens het bedrijf was de man 'ernstig en verwijtbaar tekortgeschoten' in zijn verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst. Vanwege dit verwijtbaar handelen zou de man ook geen recht hebben op een ontslagvergoeding.



Ondanks een oproeping door een deurwaarder, die werd gepubliceerd in de Staatscourant, verscheen de man ook niet tijdens de rechtszaak. Maar dat stond een uitspraak van de rechtbank uiteindelijk niet in de weg.



Uit die uitspraak blijkt dat de deurenfabrikant de werknemer niet mag ontslaan op grond van een ernstige wanprestatie. Volgens de kantonrechter in Alkmaar kan namelijk niet worden vastgesteld dat er van een wanprestatie sprake is. "Daarvoor ontbreken eenvoudigweg gegevens", tekent zij aan.



"Het is niet bekend waarom de werknemer niet meer op zijn werk verschijnt en waarom alle contact verbroken is. Niet uit te sluiten valt dat de man niets toegerekend kan worden." Daarbij is mogelijk van belang dat de werknemer zich heeft ziek gemeld, oordeelt de kantonrechter.



Toch mag de medewerker van de rechter uiteindelijk wel op straat gezet worden. Van Assa Abloy mag namelijk 'in redelijkheid niet verwacht worden' dat het de arbeidsovereenkomst laat voortduren.



"De werknemer heeft na zijn ziekmelding niets meer van zich laten horen, en er valt met hem geen contact meer te leggen", overweegt de rechter. "Ook de melding van de vermissing bij de politie heeft geen resultaat opgeleverd. De werknemer is voor niemand bereikbaar en onvindbaar, en alle pogingen om met hem in contact te treden zijn op niets uitgelopen."



Volgens de kantonrechter heeft de werkgever 'gedaan wat zij kon en van haar verwacht mag worden'. De rechter ontbindt het arbeidscontract daarom per april 2026; dus zestien maanden na de ziekmelding en het laatste contact.



Wel kan de werknemer tegen de wens van Assa Abloy in nog aanspraak maken op een ontslagvergoeding, omdat de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever ontbonden werd. Wel moet de man dan alsnog contact opnemen met de deurenproducent.

Reacties

17-02-2026 18:13:34 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.340

OTindex: 97.113

Maar. Heeft niemand een adres of telefoonnummer van deze man ?

17-02-2026 19:59:51 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.359

OTindex: 25.476

@allone : Een mobiel telefoonnummer zou handig zijn. Maar dat zullen ze neem ik aan wel hebben geprobeerd.

17-02-2026 20:51:20 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 46.687

OTindex: 97.307

Hopelijk is deze man nog wél in leven,.,

17-02-2026 22:55:52 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.233

OTindex: 3.192

Is er al iemand bij hem thuis gaan kijken? Ik vermoed van wel, maar het is niet beschreven.



Ik hoop dat de man iets onder de leden heeft dat hem een geheugenverlies opleverde (vanwege de dakloze melding).

