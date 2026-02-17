De beroemde 'liefdesboog' van Italië, waar miljoenen verliefde stelletjes romantische foto's maakten, is ingestort. De Torre Sant'Andrea
, in de Zuid-Italiaanse regio Puglia, begaf het uitgerekend op de dag van de liefde, in de nacht van Valentijnsdag. Dat gebeurde tijdens hevige stormen die dit weekend over Italië trokken.
De rotsformatie was een populaire trekpleister voor toeristen. Vooral onder geliefden was de plek populair, want volgens een lokale legende zou de liefde van stellen die elkaar onder de boog kusten eeuwig duren.
Daar werden ook veel foto's van gemaakt, zegt Italië-correspondent Sophie van der Meer. Daarnaast had de Arco Sant'Andrea een bijzondere betekenis voor de regio.
"De plek was erg geliefd bij lokale bewoners, die de boog ook wel de 'peperboom' noemden", zegt Van der Meer, "omdat er ooit een peperboom zou hebben gegroeid. De boog was niet alleen mooi, maar had voor veel mensen ook een symbolische waarde. Dat die nu is ingestort, is voor hen pijnlijk."
De iconische boog stortte zaterdagnacht in na dagen van harde wind en zware regenval. Volgens Van der Meer speelde ook erosie een rol. "De Italiaanse kustlijn heeft daar op meer plekken last van. Dat komt deels door (over)toerisme. De autoriteiten hebben bij deze boog zelfs geprobeerd het aantal bezoekers te beperken."
Toch wijst ze vooral op de weersomstandigheden. "Het had dagenlang hard geregend en gewaaid, en dat werd uiteindelijk te veel. Op meerdere plekken langs de kust zijn stukken afgebrokkeld door het extreme weer. Dat lijkt door klimaatverandering alleen maar heviger te worden."
De burgemeester van Melendugno, Maurizio Cisternino, noemt de instorting een grote klap voor de stad. "Een van de beroemdste toeristische attracties aan onze kust, en in heel Italië, is verdwenen", zei hij tegen Quotidiano di Puglia. "Dit is een ongewenst Valentijnsdagcadeau. De boog van de geliefden bestaat niet meer."De ingestorte boog
Italië kampt al weken met extreem weer. Vooral in de zuidelijke regio's zijn overstromingen en stormschade gemeld. Voor Puglia gold zaterdag een weerswaarschuwing.
In Calabrië, Sardinië en Sicilië rukte de brandweer de afgelopen drie dagen meer dan tweeduizend keer uit voor noodsituaties. Vorige maand zorgde storm Harry nog voor golven tot negen meter hoog en windstoten van bijna 120 kilometer per uur. In meerdere regio's werd toen code rood afgegeven.
"Door storm Harry is een deel van het dorp Niscemi in een ravijn gestort", zegt Van der Meer. "Dit zijn fragiele dorpen en kwetsbare stukjes natuur die steeds extremer weer te verduren krijgen. Tel daar massatoerisme bij op, en dan komt er een moment waarop het letterlijk instort."
