Longpatiënten in ademnood op zoek naar mondharmonicadocent: Het is heilzaam

Een groep van tien longpatiënten en mensen met andere aandoeningen in Hengevelde is naarstig op zoek naar een nieuwe mondharmonicadocent. De huidige leraar is op leeftijd en stopt, maar de longpatiënten hebben de lessen hard nodig. "Het is heilzaam", zegt deelneemster Marian Jansen die COPD heeft.Het is nog net geen wanhoopskreet, maar er moet toch echt een opvolger komen voor mondharmonicadocent Jan Mulleman. Dat stellen de deelnemers aan de wekelijkse lessen heel nadrukkelijk. "Ik heb ook wel een beetje een schuldgevoel dat ik stop, maar ik ben 77 en wil het stokje overdragen aan de volgende generatie", zegt docent Mulleman.Mulleman is al bijna 15 jaar onbezoldigd actief als mondharmonicadocent in gemeenschapscentrum De Marke in Hengevelde. Het initiatief is ontstaan vanuit de longziekte van zijn inmiddels overleden vrouw. "Vanuit Amerika was duidelijk geworden dat longpatiënten fitter en sterker worden door het spannen van de ademhalingsspieren. Toen heb ik een oproep gedaan en ben ik hier met deze groep begonnen. Met mensen uit de gemeente Hof van Twente."Theo Workel (80) heeft de spierziekte CMT, die ook zijn ademhaling bemoeilijkt. "De les betekent voor mij diep ademhalen. Ik merk dat dit effect heeft, het helpt me echt. Daarom is het jammer dat Jan Mulleman nu stopt als docent, want omdat het zo gezond is, willen we hier echt mee doorgaan." Gijs van Woerkom, ook deelnemer, zegt: "Ik heb twee herseninfarcten en longembolieën gehad. Deze les houdt je ook mentaal fit."Inmiddels zijn er tevergeefs diverse oproepen uitgedaan om een nieuwe docent te vinden. De scheidende man Jan Mulleman doet een oproep vanuit zijn hart: "Het hoeft niet iemand met diploma's te zijn. Maar een ervaren mondharmonicaspeler die cijferschriften kan lezen en vooral heel erg enthousiast is. Maar ik heb het altijd gratis gedaan, dus zie maar eens zo iemand te vinden."En als er geen docent gevonden wordt? "Dan moet de meest ervaren speler uit de groep het maar overnemen. En dan maar kijken wat er van komt. Het is geen zaak van levensbelang, dat is onzin. Maar het is gewoon heel goed voor deze groep mensen. De ademhalingsoefeningen, de muziek, het sociale contact; dat levert gewoon heel veel blijdschap op."