Gedetineerde ging vanuit cel door met activiteiten in crimineel netwerk

Afgelopen dinsdag 10 februari is een 27- jarige man uit Duiven in zijn cel aangehouden voor betrokkenheid bij een crimineel netwerk. Dit meldt de politie.



De verdachte zat al langere tijd vast voor een schietincident dat plaatsvond in de nacht van 13 op 14 februari 2025 in het Gelderse Pannerden. 'Door intensief recherchewerk kwam het onderzoeksteam van de districtsrecherche in Gelderland- Midden de verdachte ook in dit onderzoek op het spoor', stelt de politie.



Het rechercheteam is de afgelopen maanden bezig geweest om het criminele netwerk goed in kaart te brengen. Tijdens dit onderzoek stuitten het rechercheteam op allerlei informatie dat uiteindelijk naar onder andere deze verdachte leidde.



'De 27- jarige man uit Duiven, die eerder dus werd aangehouden voor betrokkenheid bij een schietincident in Pannerden, is aangehouden, omdat hij wordt gezien als spin in het web binnen een crimineel netwerk. De criminele organisatie houdt zich onder andere bezig met drugshandel. Er wordt verder onderzoek gedaan naar mogelijke betrokkenheid rondom mensenhandel. Het vervolgonderzoek moet verder uitwijzen wat zijn eventuele rol hierin is geweest', aldus de politie.



In voorbereiding naar deze aanhouding, is het rechercheteam op meer informatie gestuit waaruit kon worden opgemaakt dat de verdachte mogelijk niet alleen heeft gehandeld. Op dinsdag 10 februari vonden er op zeven verschillende locaties doorzoekingen plaats. De doorzoekingen vonden onder andere plaats in Zevenaar, Den Bosch (eenheid Oost- Brabant) en Nieuwegein (eenheid Midden- Nederland). Bij deze doorzoekingen zijn drie personen aangehouden. Bij deze doorzoekingen zijn een 26- jarige man, een 21- jarige man en een 26- jarige vrouw aangehouden. Zij hebben allen beperkingen opgelegd gekregen. Dit betekent dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat.



Verdachte speelt vanuit zijn cel een cruciale rol binnen crimineel netwerk

Door intensief recherchewerk werd duidelijk dat de 27- jarige man uit Duiven ook vanuit zijn cel doorging met activiteiten uitvoeren binnen dit criminele netwerk. Door deze belangrijke spin in het web aan te houden hoopt de recherche het net te sluiten. De verdachte hield vanuit zijn cel contact om het criminele netwerk intact te houden. De verdachte gaf vanuit zijn cel opdracht aan de zogeheten ‘loopjongens’, die weer het contact onderhielden met de afnemers. Het onderzoek naar de omvang van dit criminele netwerk is in volle gang en vormt een belangrijk onderdeel van het lopende strafrechtelijke onderzoek. De verdachten zitten momenteel vast. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Reacties

16-02-2026 16:08:23 allone

Oudgediende



Fijn dat hij gratis onderdak had en toch gewoon kon doorgaan met zijn werk Kun je iemand aanhouden die al vastgehouden wordt?Fijn dat hij gratis onderdak had en toch gewoon kon doorgaan met zijn werk

16-02-2026 17:02:23 Sjaak

Moderator



@allone : De cel opendoen en met een paar agenten naar binnen stormen: "je bent er gloeiend bij mannetje!"

16-02-2026 17:49:43 omabep

Oudgediende



@Sjaak : Soort Benny Hill zie ik nu in gedachten 🤣🤣 Hij kan beter zijn kwaliteiten in een eigen legaal bedrijf inzetten. Als je zo vernuftig bent kun je het ook normaal verdienen.Soort Benny Hill zie ik nu in gedachten 🤣🤣

