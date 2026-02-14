Buurman dringt ’s nachts woning binnen en misbruikt slapende buurvrouw

"Het duurde één seconde voordat ik besefte wat ik voelde." Het zijn de woorden van een vrouw uit Hengelo die eind 2023 aangifte deed tegen haar buurman. De 31-jarige Van W. drong zonder toestemming haar huis in en begon haar bij de schaamstreek te likken terwijl ze sliep. De man moet nu de cel in.

Na een avondje stappen in november 2023 belanden de twee Hengeloërs 's nachts in de woonkamer van de vrouw. Als ze moe wordt, besluit ze de buurman naar huis te sturen en duikt ze haar bed in. De buurman stuurt de vrouw nog een paar appjes en belletjes, maar die worden door haar afgewimpeld. "Morgen, ik heb nu geen zin om te kletsen", zo stuurt ze.



Niet kort daarna valt ze in slaap. Maar ineens schrikt ze wakker. De buurman ligt opeens in zijn blootje bij haar in bed. "Ik voelde iets bij mijn schaamstreek. Het duurde één seconde voordat ik besefte wat ik voelde, zijn tong."

Hoe buurman Van W. weer binnen is gekomen? Met de reservesleutel 'voor nood' die hij eerder al een keer van de vrouw heeft gekregen. Hij heeft bij de politie verklaard dat hij in de veronderstelling is geweest dat de vrouw het leuk zou vinden. De daad heeft hij dus bekend.



Maar toch is er juridisch gezien geen sprake geweest van verkrachting, aldus de rechtbank. De buurman wordt hiervoor vrijgesproken. Dit omdat de vrouw tijdens de seksuele handelingen heeft geslapen; er is technisch gezien geen sprake geweest van dwang. Daar komt bovenop dat de man direct is gestopt met likken op het moment dat de vrouw heeft gezegd dat ze er niet van gediend is.

Wel wordt Van W. veroordeeld voor 'het seksueel binnendringen van het lichaam terwijl het slachtoffer lag te slapen'. Tweeënhalf jaar cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk, zo luidt de straf die de rechtbank oplegt.



"De verdachte is er niet in geslaagd de rechtbank uit te leggen waarom hij heeft toegegeven aan zijn seksuele behoeftes", zo schrijft de rechtbank in haar vonnis. "Hij lijkt zich in het geheel niet bekommerd te hebben om de emotionele schade die hij heeft aangericht."

Wel is de straf lager dan dat het OM tegen de Hengeloër heeft geëist. De officier van justitie wilde de man een celstraf van vier jaar opleggen, waarvan één jaar voorwaardelijk.



Daarnaast moet de man zo'n 34.000 euro betalen aan de vrouw. Zo moet de buurman onder andere de verhuiskosten voor de vrouw betalen. Ook bestaat dit bedrag uit smartengeld en misgelopen inkomsten.

Het OM en de Hengeloër hebben twee weken de tijd om hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak.

