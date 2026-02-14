Massale vechtpartij in vliegtuig: toestel maakt noodlanding in Brussel

Door een massale vechtpartij op een vlucht van het Turkse Antalya naar Manchester (Verenigd Koninkrijk) heeft gisteren een vliegtuig een noodstop moeten maken. Getuigen zouden volgens Britse media bloed op de stoelen hebben gezien na de vechtpartij en er zouden tanden op de grond hebben gelegen. De twee veroorzakers van de ruzie hebben een levenslang verbod gekregen om te vliegen met vliegtuigmaatschappij Jet2.



Beelden van de vechtpartij circuleren online. Te zien is hoe een man meerdere keren inslaat op andere reizigers na geduw en getrek onderling. De twee onruststokers probeerden vlak voor die confrontatie een bril van een andere passagier en een telefoon van een andere passagier af te pakken.



Een reiziger aan boord schreef na thuiskomst haar ervaring van haar af, de vechtpartij zou vlak bij haar zijn ontstaan. "Ik kom net thuis van een verschrikkelijke vlucht en ik ben nog steeds geschrokken, net als vele anderen", begint ze. "Wat een simpele reis had moeten worden, veranderde in een van de meest stressvolle situaties die ik ooit heb meegemaakt."



Volgens de vrouw maakt een man in de rij achter haar vanaf binnenkomst van het vliegtuig racistische opmerkingen. "Stil genoeg voor anderen om het niet te horen, maar hard genoeg voor ons om het wel te horen. We kozen ervoor om het te negeren. Maar het werd alleen maar erger." De vrouw, zelf actief als zorgmedewerker, zegt dat de man had gedronken tijdens de vlucht. "Maar ondanks dat was hij volledig bewust van zijn omgeving. Dit was bewust gedrag."



De situatie zou helemaal uit de hand zijn gelopen nadat de man sigaretten had willen kopen, maar dit niet lukte bij de crew aan boord. "Hij werd erg confronterend, intimiderend en openlijk racistisch naar de Pakistaanse mensen om hem heen. De stewardessen hebben meermaals geprobeerd hem te kalmeren, maar het werd steeds erger."



Op de beelden die online circuleren is te zien dat ook meerdere passagiers zich met de situatie bemoeien en proberen de onruststokers af te scheiden van hun doelwit. "Maar op een gegeven moment werd het echt gewelddadig. Dat was toen hij probeerde de telefoon van mijn zus af te pakken", zegt de zorgmedewerker. "Het werd compleet chaotisch, ik hield mijn zus stevig vast. Ze was ontzettend bang."



De vrouw eindigt haar bericht door het personeel aan boord van de vlucht en de passagiers die zich met het incident bemoeiden te bedanken. De vliegtuigmaatschappij zou de onruststoker, en zijn medepassagier die zich ook niet onbetuigd liet, een levenslang verbod hebben opgelegd.

Reacties

14-02-2026 10:13:20 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 172

OTindex: 339

Wnplts: Ede

Een levenslang verbod op vliegen met alle maatschappijen was meer op zijn plaats geweest. En alle kosten voor de noodlanding laten betalen!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.