Oekraïense skeletonner gediskwalificeerd om oorlogshelm

De Oekraïense skeletonner Vladyslav Jeraskevitsj is gediskwalificeerd omdat hij tijdens zijn olympische optreden een helm wilde dragen met daarop slachtoffers van de oorlog met Rusland.Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) waarschuwde al eerder dat dit in strijd is met de regels, maar Jeraskevitsj wilde de helm desondanks dragen. Daarop verbood het IOC hem vanaf 09.30 uur mee te doen aan de olympische skeletonwedstrijd in Italië.Het IOC kwam eerder wel met het voorstel dat Jeraskevitsj (27) een rouwband mocht dragen. Daar zag de Oekraïner niets in. Jeraskevitsj droeg tijdens de training al de helm met daarop de afbeeldingen van sporters die zijn omgekomen in de oorlog.IOC-baas Kirsty Coventry praatte donderdagochtend zelf nog met Jeraskevitsj in een laatste poging tot een compromis te komen. "Niemand, en zeker ik niet, is het oneens met de boodschap. Het is een krachtige boodschap, een boodschap van herinnering. De uitdaging was om een oplossing te vinden, maar dat is niet gelukt", zei Coventry in Cortina d'Ampezzo, terwijl ze vol schoot. "We moeten voor een veilige omgeving zorgen voor iedereen en helaas betekent dat dat zulke boodschappen niet zijn toegestaan.""De sporters zijn gedood, maar hun stem is zo luid dat het IOC bang voor hen is", reageerde Jeraskevitsj, de nummer 4 van de WK vorig jaar. "Ik heb Coventry verteld dat dit besluit past bij het Russische narratief. Ook al wil het IOC de herinnering aan de sporters te niet doen, ik zal ze niet in de steek laten."Het team van Jeraskevitsj zegt in beroep te gaan bij sporttribunaal CAS. Een boycot van de Spelen is volgens het Oekraïense olympisch comité niet aan de orde.