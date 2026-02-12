Europol onderschept 1,2 miljard euro aan vals geld in internationale actie

Met een grootschalige internationale politieoperatie is voorkomen dat naar schatting 1,2 miljard euro aan valse bankbiljetten en munten in omloop is gebracht.



De actie, genaamd Operation DECOY III, werd gecoördineerd door de Europese politiedienst Europol en geleid door opsporingsdiensten uit Oostenrijk, Portugal en Spanje.



De gezamenlijke douane- en politieactie richtte zich op criminele netwerken die vals geld via postzendingen verspreidden. Volgens Europol was meer dan 90 procent van het in beslag genomen valse geld afkomstig uit zendingen vanuit China.



De Roemeense autoriteiten onderschepten alleen al meer dan 4,8 miljoen vervalste eurobankbiljetten. Ook werd een opslagplaats ontmanteld waar ruim 223.000 valse biljetten lagen opgeslagen die waren verzonden vanuit China.



Daarnaast werden bij drie afzonderlijke inbeslagnames in Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten meer dan 220.000 valse munten ontdekt in euro's, Britse ponden en Amerikaanse dollars. Ook deze zendingen waren te herleiden tot China.



Van juni tot en met november 2025 werden 379 postpakketten met vals geld in beslag genomen. Dat leidde tot zeventig nieuwe onderzoeken naar de criminele netwerken achter de verzendingen. De resultaten zijn bekendgemaakt, nu de operatie is afgerond.



In totaal werden meer dan zeven miljoen vervalste biljetten en munten onderschept, waaronder eurobankbiljetten en -munten, Amerikaanse dollars, Britse ponden en Zwitserse franken. Aan de operatie namen opsporingsdiensten uit achttien landen deel, waaronder uit Nederland.



Europol en de Europese fraudebestrijdingsdienst OLAF ondersteunden de actie met informatie-uitwisseling, het helpen opsporen van verdachte pakketten en het verbeteren van toekomstige controles.



Europol meldt dat het zich samen met de Europese Centrale Bank en de Europese Commissie inspant om de samenwerking met de Chinese autoriteiten te verbeteren en zo de productie van vals geld bij de bron aan te pakken.

12-02-2026 11:53:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.314

OTindex: 97.088



„Made in China“ 😡



„Made in China" 😡

12-02-2026 11:56:44 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 162

OTindex: 320

Wnplts: Ede

Alles wat ze in China maken is toch nagemaakt en nep....

