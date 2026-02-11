Een opzienbarend filmpje dat sinds dinsdagavond rondgaat op internet zorgt voor veel hilariteit. Te zien is hoe een medewerker van de reinigingsdienst in het Zeeuwse Goes iemand in de sloot gooit, nadat hij daar eerst zelf uitklautert. De video is inmiddels miljoenen keren bekeken.
De video
verscheen op videoplatform Dumpert. Een vuilniswagen van de Goese reinigingsdienst staat stil op de Stelleweg. Aan het geluid te horen was de wagen achteruit aan het rijden. Achter de vuilniswagen staat een fiets.
De video begint op het moment dat de vermoedelijke bestuurder van de vuilniswagen uit een naast de weg gelegen sloot klimt en de andere persoon vervolgens met kracht dezelfde sloot inslingert. Waarom e.e.a. gebeurt, wordt niet geheel duidelijk, maar opmerkelijk is het wel.
