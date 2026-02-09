Grootste kerncentrale ter wereld in Japan opnieuw opgestart

De grootste kerncentrale ter wereld, Kashiwazaki-Kariwa in Japan, is maandag opnieuw opgestart. Het is de tweede herstartpoging in korte tijd van een van de zeven reactoren van het complex, dat sinds 2011 grotendeels stillag na de kernramp in Fukushima.



De reactor werd rond 14.00 uur lokale tijd weer opgestart. Een eerdere poging, op 21 januari, werd na één dag afgebroken nadat een beveiligingssysteem alarm sloeg.



Volgens de exploitant ging het toen om kleine schommelingen in de elektrische stroom van een kabel, die weliswaar binnen de veiligheidsmarges bleven, maar aanleiding waren om de instellingen aan te passen.



Na de zware aardbeving en tsunami in 2011, die leidden tot de kernramp in Fukushima, schakelde Japan vrijwel al zijn kerncentrales uit.



Sindsdien is het herstarten van nucleaire installaties politiek en maatschappelijk gevoelig, maar de afgelopen jaren zijn meerdere centrales na veiligheidskeuringen weer in gebruik genomen.



Japan ziet kernenergie opnieuw als een belangrijk onderdeel van de energievoorziening, mede door stijgende energieprijzen en de wens om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.



De herstart van Kashiwazaki-Kariwa geldt daarbij als een belangrijke stap, al is nog niet duidelijk wanneer meer reactoren van het complex zullen volgen.

09-02-2026 22:51:28 Emmo

Dan is 't maar goed dat ze dat ding niet permanent hebben uitgeschakeld zoals in een land tn oosten van ons.

