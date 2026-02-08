Historische backflip na 47 jaar verbod laat olympisch publiek ontploffen

De Amerikaanse kunstrijder Ilia Malinin heeft op de Olympische Winterspelen in Milaan voor een spectaculair moment gezorgd. Voor een uitzinnig publiek voerde de 21-jarige een backflip uit, een sprong die maar liefst 47 jaar lang verboden was in het kunstrijden omdat het te gevaarlijk was bevonden.De achterwaartse salto was sinds 1977 niet meer toegestaan door de internationale schaatsunie (ISU). In 1976 deed landgenoot van Malinin, Terry Kubicka, in Innsbruck voor het laatst een 'legale' olympische backflip. De backflips zijn sinds het seizoen 2024-2025 weer toegestaan ​​in ISU-wedstrijden na een regelwijziging.De backflip heeft een bijzondere geschiedenis binnen het kunstrijden. Na het verbod werd de sprong slechts sporadisch nog uitgevoerd, zoals door de Française Surya Bonaly in 1998. Zij wist dat ze strafpunten zou krijgen, maar haar actie groeide uit tot een iconisch olympisch moment. In 2025 werd de sprong legaal uitgevoerd door de Canadese Stellato-Dudek maar niet tijdens een Olympische Spelen.Malinin greep de kans tijdens de korte kür van de landenwedstrijd en kreeg het publiek massaal op de banken. "Het was geweldig, het publiek ging helemaal los", zei hij. Ondanks het spectaculaire moment leverde zijn optreden niet de hoogste score op. Met 98,00 punten eindigde hij als tweede, achter de Japanner Yuma Kagiyama, die met 108,67 punten de leiding nam.Met Malinins sprong lijkt de spectaculaire beweging nu definitief teruggekeerd op het ijs.