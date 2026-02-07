Bedrijven grijpen naar dieselaggregaat door overvol stroomnet

Een deel van de 14.000 bedrijven die op de wachtlijst staan voor een stroomaansluiting, wekt met diesel eigen stroom op. Het gaat tegen alle vergroeningsplannen in, maar wachtende ondernemers zien geen andere uitweg. Het kan nog jaren duren voordat ze daadwerkelijk een stroomaansluiting hebben die volstaat en die tijd hebben ze niet.



"We hebben echt alles geprobeerd, maar dit is de meest haalbare oplossing op de korte termijn", zegt Rutger Schuur van laadpalenfabrikant Flexicharge. Naast zijn bedrijfspand in aanbouw in Den Bosch staat een rode dieselaggregaat te brommen, net iets kleiner dan een compacte personenauto. Elke twee weken gaat er 800 liter diesel in.



Hoeveel ondernemers als Schuur er in het land zijn? Niemand die het weet, want cijfers over aggregaten worden voor zover bekend niet bijgehouden. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei weet wel dat er ondernemers zijn die naar dieselgeneratoren grijpen, net als netbeheerder Enexis en de koepelorganisatie van omgevingsdiensten in Nederland.



Aggregaatverhuurder Atlas Copco in Zwijndrecht heeft ook geen landelijke cijfers, maar ziet de vraag wel toenemen. "We hebben er nog wel wat om te verhuren, maar niet meer veel," zegt Geert Jansens.



"Er zijn bedrijven die geen netaansluiting kunnen krijgen", weet hij. "Of ze hebben een aansluiting, maar willen hun productie uitbreiden. Dan hebben ze een grotere aansluiting nodig, maar die kunnen ze niet krijgen. Dan kun je er een generator bijplaatsen."



Als consument merk je er misschien nog weinig van, maar het stroomnet in Nederland is op bepaalde tijdstippen erg vol. Netbeheerders laten niet zomaar nieuwe bedrijven toe tot het net, omdat het anders overbelast dreigt te raken. Dat belemmert duizenden bedrijven in hun groei.



Een aggregaat kan dan dus een oplossing zijn, maar wel een met grote nadelen. Ook als je je niet bekommert om de CO2-uitstoot van zo'n aggregaat, plaatst niemand zo'n ding voor de lol. Het kost geld om het apparaat te huren en de diesel die erin moet, is nog duurder.



Bij laadpaalondernemer Schuur in Den Bosch gaat er dus elke twee weken 800 liter diesel in. Als de bouw van z'n fabriek eenmaal is voltooid, moet hij nog veel vaker bijtanken.



"Het voelt ook wel krom dat wij, als fabrikant van laadpalen, nu met diesel moeten werken", zegt Schuur naast zijn generator. "We wilden echt een klimaatneutraal gebouw maken, want wij zijn onderdeel van de energietransitie. Dan is het gek dat we toch gebruik moeten maken van diesel. Maar we hebben echt alles geprobeerd en dit is de meest haalbare oplossing op korte termijn."



Flexicharge staat op de wachtlijst bij netbeheerder Enexis. Enexis-bestuurder Han Slootweg baalt ook van de dieselaggregaten die bedrijven plaatsen. "Ik zou dat liever niet hebben, maar ik begrijp het wel."



Hij kan bedrijven echt niet sneller aan elektriciteitsaansluitingen helpen, zegt hij. Uitbreiding van het net kost veel tijd, bijvoorbeeld omdat vergunningen moeten worden aangevraagd en omwonenden inspraak moeten krijgen. En dan is er nog het personeelstekort.



"Het is echt een uitdaging om voldoende mensen te vinden", zegt Slootweg. "Vooral technische vakmensen zijn schaars. En daar zijn er heel veel van nodig bij ons en op een heleboel andere plekken."



Het kan volgens hem nog wel tien jaar duren voordat de netwerkproblemen zijn opgelost. "Ik snap helemaal dat bedrijven de netbeheerder en dus ook Enexis daarop aanspreken. Dat is volstrekt logisch. Maar we doen al alles om dit probleem op te lossen."



Ondernemer Schuur zou eind dit jaar alsnog een aansluiting moeten krijgen. "Daar moet ik wel vertrouwen in hebben", zegt hij met een lachje. Hij twijfelt of het echt gaat lukken. "Ik hoor natuurlijk ook om mij heen dat het vaak toch langer duurt."

Terug naar diesel

't Gaat goed met de energietransitie.

Tja, dat ken ik. Mijn bedrijf bouwt graafmachines om van diesel naar elektrisch. Dus de nieuwe dieselmotor met adBlue wordt eruit gesloopt en daarna een elektromotor en accu’s erin gezet. Of het geheel milieubewust is betwijfel ik ernstig. Vaak worden deze machines met een aggregaat zonder adBlue opgeladen omdat op de plaatsen waar ze werken geen stroom is. Eigenlijk ben je dan verder van huis. Dat is dan nog zonder de afgedankte dieselmotor (die voor niets is geproduceerd) mee te rekenen in de voetafdruk.

