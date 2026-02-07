Vrijpartij op Chinese hotelkamer blijkt stiekem opgenomen en uitgezonden

Je boekt een hotelkamer voor een lekkere vakantie, maar bij thuiskomst kom je tot de ontdekking dat de meest intieme momenten tussen jou en je partner gefilmd zijn en verspreid zijn via Telegram. Het overkwam een stelletje uit Hongkong na een vakantie in China. Zij werden slachtoffer van 'spionageporno'.



De BBC sprak met Eric, die regelmatig zelf op zoek gaat naar porno op sociale media kanalen. Hij zocht op de kanalen, die veelal te vinden zijn op berichtendienst Telegram, naar stiekem gefilmde video's. Tot hij op een avond in 2023 bevroor bij een video die hij bekeek. Volgens de BBC was het stel dat hij bekeek hijzelf en zijn vriendin tijdens een bezoek aan het Chinese Shenzhen.



Hun meest intieme momenten waren vastgelegd door een camera die verborgen was op hun hotelkamer. De beelden waren beschikbaar gesteld aan duizenden vreemden die waren ingelogd op het kanaal dat Eric zelf ook gebruikte om pornografie te bekijken.



Deze vorm van 'spionageporno' zou al langer een probleem zijn in China, schrijft de Britse omroep. Maar de afgelopen paar jaar is het een regelmatig gespreksonderwerp geworden op sociale media, waarbij met name vrouwen tips uitwisselen over hoe ze camera's zo klein als een gummetje kunnen opsporen.



Afgelopen april probeerde de overheid met nieuwe regels deze vorm van pornografie in te dammen door hoteleigenaren te verplichten regelmatig te controleren op verborgen camera's. Maar volgens de BBC is de dreiging om stiekem gefilmd te worden in de privacy van een hotelkamer niet verdwenen. De omroep vond duizenden recente video's die in hotelkamers zijn opgenomen en op verschillende websites als pornografie worden aangeboden.



In een periode van 18 maanden ontdekte de BBC zes verschillende websites en apps die via Telegram werden gepromoot. Deze beweerden samen meer dan 180 spionagecamera's in hotelkamers te beheren, die niet alleen de activiteiten van hotelgasten vastlegden, maar deze ook live uitzonden.



Dat betekent dat duizenden gasten in die periode gefilmd zouden kunnen zijn, schat de BBC op basis van de gemiddelde bezettingsgraad. De meesten zullen waarschijnlijk niet weten dat ze gefilmd zijn.

Reacties

07-02-2026 10:21:24 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 143

OTindex: 247

Wnplts: Ede

Dan maar stilletjes onder de deken?

07-02-2026 13:08:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.291

OTindex: 97.049

Dan is Eric zelf een liefhebber. Publiek en acteur beide

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.