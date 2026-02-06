Welvaart is eerlijker verdeeld dan je denkt

Terwijl miljardairs records breken, wordt de wereldwijde welvaart verrassend genoeg steeds eerlijker verdeeld. Ontdek waarom de 21e eeuw de eeuw van de inhaalslag is.Het nieuws staat bol van recordwinsten voor miljardairs en de stijgende kosten van levensonderhoud in het Westen. Hierdoor ontstaat gemakkelijk het beeld dat de kloof tussen arm en rijk onoverbrugbaar groot wordt, maar de cijfers vertellen een ander, hoopvoller verhaal. In de 21e eeuw is de wereldeconomie namelijk structureel gelijker geworden.Nieuwe data van het World Data Lab laten zien dat de consumptieverhoudingen wereldwijd verschuiven. Waar de rijkste 1% decennialang een groeiend deel van de koek opeiste, is hun aandeel in de totale wereldwijde consumptie de afgelopen jaren juist gekrompen. De drijvende kracht hierachter is de explosieve groei in lage- en middeninkomenslanden, met name in Azië.De kloof tussen landen onderling wordt sneller gedicht dan velen voor mogelijk hielden. Zo is de ratio tussen de uitgaven van een gemiddelde Amerikaan en een gemiddelde Indiër in de afgelopen 25 jaar meer dan gehalveerd: van ruim zestien keer zoveel naar minder dan acht keer. Poedereconomieën groeien simpelweg harder dan de gevestigde rijke landen, waardoor miljarden mensen voor het eerst toetreden tot de wereldwijde middenklasse.De economische groei van ontwikkelingslanden is al tien jaar veel hoger dan die van rijke landen.Toch voelt het voor veel Europeanen en Amerikanen niet alsof de wereld eerlijker wordt. Dat komt doordat de ongelijkheid binnen landen een grilliger patroon vertoont. Terwijl de wereld als geheel gelijker wordt, zijn de verschillen in landen als Japan, Denemarken en Zweden de afgelopen tien jaar juist toegenomen. De rijkste 10% trekt zich daar steeds verder los van de onderste 50%.Het contrast is groot: globaal gezien leven we in de meest rechtvaardige economische periode in de moderne geschiedenis, maar lokaal voelen de muren tussen de sociale klassen in het Westen soms juist dikker aan.