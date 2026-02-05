Agressieve man mishandelt orgeldraaier Robin en sloopt zijn draaiorgel

In de wereld van het pierement is de 33-jarige Robin Hendriks een bekende verschijning. Tussen alle grijze koppies is de vlotte, jonge orgeldraaier een verademing in het straatbeeld. Van zijn collectie van negen orgels zijn de klanken regelmatig te horen in de stadsharten van onder meer Zwolle, Hilversum, Amsterdam, Tiel, Nieuwkoop en Apeldoorn.



En uitgerekend in die laatste Gelderse plaats ging het afgelopen zaterdag rond 16.00 uur flink mis. Terwijl Robin vrolijk het centenbakje schudt en het Frans Hals-orgel de stemming maakt, wordt hij uit het niets bijna ondersteboven gereden door een onbekende man op de fiets. In een reflex trekt Robin zijn hand met het centenbakje terug en de fietser schiet rakelings langs hem.



'Wie aan mijn orgel komt, komt aan mij'

Nauwelijks beseffend wat er zojuist is gebeurd, keert de man om. "Hij probeerde mij direct te slaan, dat heeft hij zelfs een aantal keren geprobeerd. Hij bleef maar terugkomen." Uiteindelijk moet Robin een paar flinke klappen incasseren. "Mijn kaak is op twee plekken gebroken, ik heb sneeën in mijn hoofd en mijn tanden stonden scheef", vertelt de verbouwereerde orgeldraaier aan Hart van Nederland. Hij is dinsdag opnieuw bij de kaakchirurg geweest en leeft voorlopig alleen op sondevoeding.



Maar wat Hendriks nog het meest steekt, is dat de dolgedraaide man later opnieuw terugkomt, dit keer gewapend met een ijzeren staaf. Daarmee slaat hij in op het prachtige Frans Hals-orgel. Hij hakt een arm af van een van de draaiorgelpoppen en vernielt een koperen klokje. Dan slaan bij Robin de stoppen door: "Wie aan mijn orgel komt, komt aan mij." De orgeldraaier zet de achtervolging in, waarbij hij opnieuw klappen krijgt van de zeer agressieve man. Uiteindelijk weten omstanders de furieuze fietser tegen de grond te werken.



Het gehavende draaiorgel staat inmiddels veilig in een loods. "Ik kan de Frans Hals niet zien, daar ben ik niet aan toe. Dan sta ik daar te huilen", weet Robin van zichzelf. "De schade moet nu eerst worden vastgesteld. De Frans Hals moet worden gerepareerd, ik leef voor mijn draaiorgels."



Dat hij vanuit allerlei hoeken steunbetuigingen krijgt, doet hem goed. "Ik heb meer last van de vernielingen aan mijn orgel dan van de fysieke pijn die ik nu ook heb." Robin hoopt zijn werk zo snel mogelijk weer op te pakken. "Ik ben beroepsorgeldraaier, dit is mijn broodwinning. Ik wil graag komende zaterdag weer op straat staan, maar of dat me lukt…"

Reacties

05-02-2026 13:06:00 BatFish

Oudgediende



Hopelijk heeft de politie die gast opgepakt en kan hij opdraaien voor de kosten van de vernieling.

05-02-2026 13:11:39 Spotcatus

Senior lid

Hij zal dus opgepakt zijn...

@BatFish : Het artikel zegt: "Uiteindelijk weten omstanders de furieuze fietser tegen de grond te werken."Hij zal dus opgepakt zijn...

05-02-2026 13:34:20 Spotcatus

Senior lid

Persoonlijk vind ik draaiorgelmuziek niet mooi maar ik zou natuurlijk nooit zo'n man/vrouw aanvallen of uitschelden! Ook van andermans spullen dient men af te blijven! De man op de fiets had moeten uitkijken en was zelf fout, er was geen enkele reden voor deze uitwas!

