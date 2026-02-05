Kudde schapen aan de wandel in Wageningen, politie grijpt in

Een kudde van ongeveer vijftig schapen ging woensdagochtend aan de wandel in Wageningen. De politie heeft de kudde schapen veilig van straat gehaald, meldt Omroep Gelderland.



De vijftig schapen waren ontsnapt uit hun weiland en liepen over straat. Het plaatselijke verkeer werd hierdoor opgehouden en uiteindelijk moest de politie de schapen van de weg halen. De politie heeft de kudde schapen naar het plaatselijke schoolplein van een basisschool gedreven en daar opgesloten, schrijft de omroep.



Er is contact opgenomen met de eigenaar van de schapen. De eigenaar heeft met behulp van zijn hond de schapen weer veilig naar hun weiland geleid.

Reacties

05-02-2026 08:22:20 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.276

OTindex: 97.040



Alleen is er meestal een herder bij Tja. Dat is wat schapen doenAlleen is er meestal een herder bij

05-02-2026 08:55:33 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 132

OTindex: 198

Wnplts: Ede

Wat grappig! Ik hoop dat er geen loslopende honden waren!

05-02-2026 11:15:08 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.355

OTindex: 25.469

Quote:

De politie heeft de kudde schapen naar het plaatselijke schoolplein van een basisschool gedreven en daar opgesloten, schrijft de omroep. Ze zijn waarschijnlijk gehoorzamer dan de kinderen die daar normaal rondlopen... Ze zijn waarschijnlijk gehoorzamer dan de kinderen die daar normaal rondlopen...

05-02-2026 11:20:37 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 132

OTindex: 198

Wnplts: Ede

@BatFish :



Laatste edit 05-02-2026 11:20

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.