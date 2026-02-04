Duitse conducteur doodgeslagen, minuut stilte op stations

In Duitsland is een conducteur zo zwaar mishandeld, dat hij aan zijn verwondingen is overleden. De man van 36 werd maandagavond aangevallen door een treinreiziger zonder kaartje. Die moest van de conducteur uitstappen, maar dat pikte hij niet. Daarop sloeg hij de conducteur met zijn vuisten tegen het hoofd.



Andere reizigers hebben de conducteur gereanimeerd en eerste hulp verleend. Op het eerstvolgende station is hij overgedragen aan ambulancepersoneel. Vanochtend is hij in het ziekenhuis overleden, meldt het Openbaar Ministerie.



De verdachte is een Griekse man van 26, zonder vaste verblijfplaats in Duitsland. Hij is opgepakt en wordt verdacht van poging tot doodslag.



Het incident gebeurde in een stoptrein tussen Landstuhl en Homburg in het zuidwesten van Duitsland. De krant Bild meldt dat de verdachte bij een groep van vier mannen hoorde. Hij zou eerst met een vuistgebaar hebben gedreigd. Toen de conducteur de man uit de trein wilde zetten, zou de verdachte op hem hebben ingeslagen. Het Openbaar Ministerie wil niets zeggen over de toedracht zolang het onderzoek loopt.



Treinvervoerder Deutsche Bahn heeft geschokt gereageerd. Om 15.00 uur wordt op alle Duitse stations een minuut stilte houden.



Bestuursvoorzitter Palla spreekt van een zwarte dag voor al het spoorpersoneel. "We moeten ons allemaal afvragen waarom er eens in de zoveel tijd zulk excessief geweld plaatsvindt", schrijft ze in een verklaring.

Reacties

04-02-2026 14:40:46 omabep

Oudgediende



WMRindex: 11.209

OTindex: 3.192

Wat een verschrikkelijk iets om te lezen. Waarom wordt er tegenwoordig zoveel geweld gebruikt? Of horen we het nu meer?



En dit voor een baan waar je je levensonderhoud mee wil betalen. Verschrikkelijk.

04-02-2026 14:53:36 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 126

OTindex: 156

Wnplts: Ede

Wat vreselijk weer! De wereld wordt steeds erger! Bah!

04-02-2026 15:02:50 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 8.351

OTindex: 25.461

Quote:

De verdachte is een Griekse man van 26, zonder vaste verblijfplaats in Duitsland. Hij is opgepakt en wordt verdacht van poging tot doodslag. Dat kan dan nu worden omgezet naar doodslag. dat "poging tot" kan nu wel weg. Dat kan dan nu worden omgezet naar doodslag. dat "poging tot" kan nu wel weg.

04-02-2026 15:19:47 allone

Oudgediende



WMRindex: 54.273

OTindex: 97.034





Mijn buurman is machinist. Rijdt sinds een half jaar niet meer omdat voor de 2de keer iemand voor zijn trein gesprongen is. Zo is geen enkele baan nog leuk om te doen. @omabep : vraag ik me ook af.Mijn buurman is machinist. Rijdt sinds een half jaar niet meer omdat voor de 2de keer iemand voor zijn trein gesprongen is. Zo is geen enkele baan nog leuk om te doen.

04-02-2026 16:01:46 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 126

OTindex: 156

Wnplts: Ede

@allone : Dat is ook vreselijk om mee te maken! Toch zou ik als treinpersoneel liever iemand hebben die zelfmoord pleegt dan moord. Natuurlijk is beide vreselijk!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.