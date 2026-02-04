Duitse conducteur doodgeslagen, minuut stilte op stations
In Duitsland is een conducteur zo zwaar mishandeld, dat hij aan zijn verwondingen is overleden. De man van 36 werd maandagavond aangevallen door een treinreiziger zonder kaartje. Die moest van de conducteur uitstappen, maar dat pikte hij niet. Daarop sloeg hij de conducteur met zijn vuisten tegen het hoofd.
Andere reizigers hebben de conducteur gereanimeerd en eerste hulp verleend. Op het eerstvolgende station is hij overgedragen aan ambulancepersoneel. Vanochtend is hij in het ziekenhuis overleden, meldt het Openbaar Ministerie.
De verdachte is een Griekse man van 26, zonder vaste verblijfplaats in Duitsland. Hij is opgepakt en wordt verdacht van poging tot doodslag.
Het incident gebeurde in een stoptrein tussen Landstuhl en Homburg in het zuidwesten van Duitsland. De krant Bild meldt dat de verdachte bij een groep van vier mannen hoorde. Hij zou eerst met een vuistgebaar hebben gedreigd. Toen de conducteur de man uit de trein wilde zetten, zou de verdachte op hem hebben ingeslagen. Het Openbaar Ministerie wil niets zeggen over de toedracht zolang het onderzoek loopt.
Treinvervoerder Deutsche Bahn heeft geschokt gereageerd. Om 15.00 uur wordt op alle Duitse stations een minuut stilte houden.
Bestuursvoorzitter Palla spreekt van een zwarte dag voor al het spoorpersoneel. "We moeten ons allemaal afvragen waarom er eens in de zoveel tijd zulk excessief geweld plaatsvindt", schrijft ze in een verklaring.