Asielzoeker kust schoenen beveiliger, bedrijf past werkinstructies aan

Een beveiliger van een asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel die een bewoner op zijn knieën dwingt om zijn schoenen te kussen: de beelden van deze 2,5 jaar oude video gaan online rond. Ze werden verspreid via videoplatform Dumpert. Het COA zegt destijds maatregelen te hebben genomen. Beveiligingsbedrijf Trigion zegt na het incident de protocollen te hebben aangescherpt.In de korte video is te zien hoe de beveiliger de asielzoeker dwingend toespreekt. "Op je knieën. Kus", zegt hij, terwijl de beveiliger wijst naar zijn schoen. De asielzoeker kust vervolgens de schoen van de beveiliger.Er zijn andere beveiligers in de ruimte, maar zij grijpen niet direct in. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) bevestigt dat dit inderdaad echt is gebeurd.Destijds is het incident intern onderzocht en zijn er passende maatregelen getroffen, zegt het COA nu. "Het COA hecht groot belang aan professioneel en respectvol handelen door medewerkers en beveiliging. Gedrag dat niet past binnen onze normen en waarden nemen wij altijd serieus."Over de context waarbinnen dit incident is gebeurd, doet COA geen uitspraken. "Omdat het om een oud en afgehandeld incident gaat, doen wij hierover op dit moment geen verdere mededelingen."De man werd destijds ingehuurd via beveiligingsbedrijf Trigion. Ook dat bedrijf zegt op de hoogte te zijn van het filmpje. "Het spijt ons ten zeerste dat dit heeft kunnen plaatsvinden; wij nemen dit soort situaties heel serieus en keuren dit soort gedrag krachtig af."De man was de afgelopen tijd in dienst bij beveiligingsbedrijf D&B. Woordvoerder Jeroen Peters van dat bedrijf zegt tegen RTL Nieuws dat de man niet alleen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) had, maar ook een Verklaring van geen bezwaar (VGB). Dat veiligheidsonderzoek wordt uitgevoerd door de AIVD of MIVD. 'Geen bezwaar', kwam uit de screening.Het contract van de man is een maand geleden bij dit bedrijf stopgezet. Volgens Peters had dat niets te maken met deze video. Waar het wel mee te maken had, kan Peters omwille van privacy niet zeggen. "Het allerbelangrijkste wat ik wil zeggen, is dat dit gedrag totaal haaks staat op al onze normen en waarden." Het bedrijf is naar aanleiding van het incident een intern onderzoek gestart.Trigion meldt dat na het incident protocollen en werkinstructies zijn aangescherpt om 'herhaling te voorkomen'. "Er wordt actief en structureel op gecontroleerd dat deze afspraken worden nageleefd." Welke protocollen en werkinstructies dat zijn, kan het bedrijf niet melden.Online wordt ASML gemeld als mogelijke huidige werkgever van de man, maar dat spreekt het bedrijf tegen. Hij is wel een tijdje ingehuurd geweest. Het bedrijf noemt de beelden 'gruwelijk'. "Deze man was in dienst bij een bedrijf dat onze leverancier is voor beveiligingsdiensten. Hij is slechts kortstondig op onze locatie werkzaam geweest en is niet meer werkzaam bij ons."