Pick-up rijdt voetgangerstrap op in Arnhem en zit klem: bestuurder vlucht

In de binnenstad van Arnhem is een pick-up zondagochtend vast komen te zitten op een trap voor voetgangers. De automobilist kwam eerst boven, maar kwam daarna toch klem te zitten op de trap. Vervolgens is bestuurder op de vlucht geslagen.Op het Nieuwe Plein in Arnhem kwam de bestuurder volgens de politiewoordvoerder rond 06.00 uur met een pick-up vast te zitten op een trap naar de Nelson Mandelabrug.Het lukte de automobilist eerst om volledig boven te komen, maar de bocht richting de brug kon de bestuurder niet maken. De pick-up gleed vervolgens achteruit en kwam klem te zitten op de trap. De automobilist sloeg na het incident op de vlucht en is nog niet gevonden.Een bergingsbedrijf moest extra materieel inzetten om de pick-up los te krijgen. Met behulp van twee bergingsvoertuigen en sleepkabels kon het voertuig uiteindelijk zonder noemenswaardige schade worden geborgen. Het incident wordt verder onderzocht door de politie.