Engel in Romeinse kerk lijkt ineens op premier Meloni

In Italië is ophef over een gerestaureerd fresco in een basiliek in Rome. Het gezicht van een engel op de muur lijkt sinds de restauratie opvallend veel op dat van premier Meloni. Het ministerie van Cultuur heeft een onderzoek ingesteld.Het nieuws werd als eerste gebracht op de voorpagina van krant La Repubblica. Het gaat om een schildering in de San Lorenzo in Lucina-basiliek. Volgens het dagblad was het gezicht van de betreffende engel voorheen "generiek", maar na de restauratie waren er grote gelijkenissen met het gelaat van Meloni, de eerste vrouwelijke premier van Italië.De oppositiepartij Vijfsterrenbeweging reageerde verontwaardigd. In een verklaring zei de partij dat "kunst en cultuur geen instrument voor propaganda" mag worden. Daarop reageerde het ministerie van Cultuur dat een functionaris het kunstwerk in de kerk in Rome zal gaan inspecteren.Restauratie van het fresco was nodig omdat de schildering onlangs waterschade had opgelopen, zei een priester tegen persbureau ANSA. Het origineel dateert uit 2000 en had geen beschermde status. De restauratie werd uitgevoerd door de oorspronkelijke maker, Bruno Valentinetti.Hij weerspreekt dat de engel een ander gezicht heeft gekregen. "Ik heb hersteld wat er 25 jaar geleden was."Premier Meloni lijkt zichzelf ook niet terug te zien in het fresco. "Nee, ik lijk duidelijk niet op een engel", reageerde ze met een lach-emoji in een post op Facebook.