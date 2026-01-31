Amerikaanse leger heeft nauwelijks Arctische capaciteiten of kennis

Het Amerikaanse leger heeft onvoldoende troepen en ervaring voor langdurige militaire operaties in het Arctische gebied, meldt The Times. Volgens de krant bevestigen NAVO-defensiefunctionarissen dat Europese bondgenoten, onder leiding van het Verenigd Koninkrijk en Scandinavische landen, momenteel de primaire verantwoordelijkheid dragen voor militaire operaties in het Noordpoolgebied. Omdat de Amerikaanse troepen niet effectief genoeg zijn.



Volgens de door The Times geciteerde functionarissen zijn de strijdkrachten van het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Zweden en Finland momenteel de best voorbereide eenheden van het bondgenootschap voor operaties in extreem koude en met ijs bedekte gebieden. En dat terwijl de Amerikaanse strijdkrachten zowel qua uitrusting als qua training voor deze omgeving onvoldoende scoren.



Een militaire bron noemt de NAVO-oefening Joint Viking in het hoge noorden van Noorwegen als een duidelijk voorbeeld van deze Amerikaanse zwakte. Tijdens de oefening hadden Amerikaanse troepen zo veel moeite om effectief te opereren in Arctische omstandigheden, dat de commandanten die de oefening begeleidden, moesten ingrijpen.



'De commandanten moesten de Finse reservisten, de meest geduchte Arctische strijders, die in de oorlogsspelletjes de rol van indringers speelden, vragen om de Amerikanen met rust te laten', aldus de bron. 'De Finnen moesten worden gevraagd om te stoppen met het verslaan van de Amerikanen, omdat dit gênant en demoraliserend voor hen was.'



De oefening omvatte NAVO-grond-, lucht- en maritieme eenheden die opereerden bij temperaturen onder nul, diepe sneeuw en beperkt daglicht. Omstandigheden die kortom een afspiegeling zijn van reële scenario's in het Noordpoolgebied. Finse reservisten, die regelmatig in dergelijke omgevingen trainen, presteerden volgens de evaluaties beter dan Amerikaanse eenheden op het gebied van mobiliteit, uithoudingsvermogen en tactische coördinatie.



Vorige week stuurde Denemarken gevechtsklare militaire eenheden naar Groenland nadat de Amerikaanse president Donald Trump herhaaldelijk had gedreigd het eiland in te zullen nemen. Volgens The Times zijn de Europese NAVO-bondgenoten echter niet alleen beter in staat om onder Arctische omstandigheden te vechten, de Amerikanen zijn ook nog eens sterk afhankelijk van hun NAVO-vrienden.



Volgens militaire functionarissen is de Verenigde Staten bijvoorbeeld afhankelijk van Finland voor geavanceerde ijsbrekende maritieme technologie, die essentieel blijft voor operaties in bevroren wateren. Europese marines daarentegen, met name die van Finland en Noorwegen, beschikken over ijsbestendige vloten en tientallen jaren aan operationele kennis waar de VS momenteel op grote schaal tekortschiet.



'De Europeanen hebben de savoir-faire', aldus een militaire bron tegen Defence Blog. 'Als Trump de regio wil verdedigen, gaat hij de verkeerde kant op door zijn Arctische bondgenoten tegen zich in het harnas te jagen.'



Ook de Britse strijdkrachten spelen een centrale rol in de Arctische slagkracht van de NAVO. Zo verzorgt de Royal Navy onderzeebootpatrouilles, maritieme bewaking en ervaring onder het ijs die is opgedaan tijdens decennia van operaties tijdens en na de Koude Oorlog. Het Verenigd Koninkrijk maakt ook gebruik van P-8 Poseidon maritieme patrouillevliegtuigen die zijn geoptimaliseerd voor het opsporen van onderzeeërs in de Noord-Atlantische Oceaan en het hoge noorden.



De Scandinavische landen vormen echter nog altijd de ruggengraat van de land- en zeecapaciteit van de NAVO in het Noordpoolgebied. Noorwegen organiseert regelmatig oefeningen in koude omstandigheden, Finland levert expertise op het gebied van ijsbreken en grondtroepen in het Noordpoolgebied, en Zweden levert lucht- en marine-eenheden die zijn aangepast voor operaties in bevroren omstandigheden.

Verbaast me niets. Mijn eigen ervaring met de plaatselijke ijsbrekerservice is van dien aard dat het meer lachwekkend is dan wat anders.

