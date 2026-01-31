Dakloze Sarah Ferguson kan nergens meer wonen

Sarah Ferguson heeft nog geen nieuwe permanente woning gevonden, omdat ze niet bij haar ex-man Andrew Mountbatten-Windsor wil intrekken en hun kinderen haar geen onderdak kunnen bieden

Sarah Ferguson (de ex van ex-prins Andrew) wordt verweten dat ze na een publieke veroordeling van Jeffrey Epstein in 2011 toch een verontschuldigende e-mail aan hem stuurde, waarin ze hem een 'generous supreme friend' noemde. Dit leidde tot het verlies van betrokenheid bij meerdere liefdadige instellingen en hernieuwde kritiek op haar banden met de veroordeelde pedofiel.

De voormalige hertogin van York bevindt zich midden in een 'huisvestingscrisis' en klampt zich vast aan de hoop een nieuwe woning in Windsor te vinden.

Maar de 66-jarige zal haar verwachtingen over de kwaliteit van haar volgende woning moeten bijstellen na decennia in de 30 kamers tellende Royal Lodge te hebben gewoond.

Van Ferguson is bekend dat ze - ook na haar scheiding van de ex-prins - op zeer grote voet bleef leven en voortdurend geld moest lenen van rijke vrienden. Ze verkocht ook ooit toegang tot het koninklijk huis aan twee Golf-prinsen. Helaas voor haar waren de prinsen eigenlijk journalisten.

Fergie zou zich in een 'kwetsbare' toestand bevinden na haar val van de troon en heeft vrienden verteld dat haar recente tegenslagen 'niet goed zijn voor mijn geestelijke gezondheid'.

Andrew en Fergie verloren hun titels en hun landhuis in Windsor vanwege hun jarenlange vriendschap met de miljardair en pedofiel Jeffrey Epstein.

Maar terwijl Andrew met tegenzin naar een bescheidener huis op het terrein van het paleis van Sandringham vertrekt, zal mevrouw Ferguson 'niet bij haar intrekken' omdat ze 'liever in de omgeving van Windsor blijft wonen'.

'De relatie tussen Ferguson en de dochters van het echtpaar is warmer geworden, maar hun moeder heeft geen aanbod gekregen voor een permanente woning', voegde het bericht in The Times eraan toe.

'Andrew en Sarah zitten momenteel in een woningcrisis. Dat kan betekenen dat ze hun verwachtingen over de levensstijl die ze willen leiden, moeten bijstellen'.

Gisteren werden weer nieuwe feiten bekend over vrouwen die aan Andrew beschikbaar werden gesteld door Epstein.

Ach, ze kan altijd nog naar het Leger (des Heils).

Arme vrouw...... van een huis met 30 kamers naar een huis met misschien wel 15 kamers. De stakker!

