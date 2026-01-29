Vrouw duwt kind van fiets en steelt fatbike

Een 12-jarige jongen werd dinsdagmiddag 27 januari 2026 het slachtoffer van een gewelddadige diefstal. Een vrouw duwde hem van zijn fiets en ging er met zijn fatbike vandoor. Doordat een gemeentemedewerker op de camera’s zag waar de vrouw naartoe fietste, kon de politie de 24-jarige vrouw uit Tilburg even later arresteren.



De diefstal gebeurde rond 13.45 uur op de Broekhovenseweg. De jongen fietste over het fietspad toen er plotseling een onbekende vrouw voor hem stil bleef staan. Hij moest afremmen omdat hij er niet langs kon. De vrouw liep op hem af en gaf hem een harde duw. De jongen verloor zijn evenwicht en viel op de grond. Daarna pakte de vrouw zijn fatbike en fietste weg. Het slachtoffer bleef huilend achter. Een voorbijganger kwam hem meteen helpen. De politie werd snel gewaarschuwd en zocht in de buurt naar de verdachte. Een medewerker van Cameratoezicht zag op beelden dat de vrouw richting de Tuinstraat fietste. Daar vonden agenten de fiets en de vrouw. De 24-jarige verdachte werd gearresteerd en zit vast voor verder onderzoek.

Fietsen worden aan de lopende band gestolen.

Alleen meestal niet op deze manier.

Nare ervaring voor deze jongen Er is momenteel geen wettelijke minimumleeftijd voor een standaard fatbike (tot 25 km/u) in Nederland, omdat deze gelijkgesteld is aan een gewone elektrische fiets, wat betekent dat iedereen mag rijden. Wel zijn er plannen om een minimumleeftijd van 14 jaar in te voeren, en voor snellere modellen (speed pedelecs) is 16 jaar en een AM-rijbewijs vereist

