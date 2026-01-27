Schoenenlikker zorgt voor onrust in regio Utrecht

Wat eerst een ongemakkelijk maar onschuldig grapje van een zogenaamde student leek, sloeg bij Topanga snel om in angst. In de regio Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein zijn meerdere jonge vrouwen benaderd door een man die hen vraagt om vernederende handelingen.



Onder het mom van een challenge vraagt de man of hij aan schoenen mag likken.



Toen de man haar aansprak, dacht Topanga nog dat het om een bizarre grap ging. Hij stelde zich netjes voor als een Duitse student en vroeg of hij met haar toestemming aan haar schoenen mocht likken. “Het was raar, maar ik voelde me niet direct bedreigd”, vertelt ze tegen Hart van Nederland. “Hij kwam niet verward over en zei dat het voor een challenge van een studentenvereniging was.”



Na wat aandringen waren ook de schoenen van haar jongere zusje aan de beurt. “Achteraf voelt het natuurlijk niet goed, maar op dat moment leek het vooral ongemakkelijk en absurd.”



Een paar dagen later kwam Topanga dezelfde man opnieuw tegen, dit keer bij een tramhalte in Nieuwegein. “Ik zag dat hij eerst achter een andere vrouw aan liep. En toevallig moest ik dezelfde kant op.” Al snel merkte ze dat hij haar volgde.



Toen ze bij haar woning aankwam en omkeek, liep hij nog steeds achter haar. “Hij stond ineens voor m’n portiek. Dat moment maakte me echt bang.” Topanga meldde het direct bij de politie. Sindsdien reist ze niet meer met de tram. “Ik wil het risico niet nemen dat ik hem weer tegenkom.”



Topanga is niet de enige. Ook de 16-jarige dochter van Elvira werd aangesproken door dezelfde man. Zij wees het verzoek om schoenen te likken resoluut af. Daarop deed hij een ander voorstel: of zij op de grond wilde spugen, zodat hij dat kon oplikken.



Toen ook dat werd geweigerd, ging hij nog verder. “Hij stelde voor om op zijn knieën te gaan zitten en dat mijn dochter hem moest vernederen”, vertelt Elvira. “Dat is zó grensoverschrijdend.”



De politie bevestigt tegenover HVNL dat zij op de hoogte is van de meldingen. “We houden deze situatie in de gaten”, laat een woordvoerder weten. “Feit is dat wat deze meneer voorstelt, juridisch gezien niet altijd strafbaar is. Voor verdere stappen zijn aangiftes nodig.”



Vervoerder Transdev, verantwoordelijk voor de U-OV-trams, zegt geen officiële meldingen te hebben ontvangen, maar noemt het gedrag “grensoverschrijdend” en “onacceptabel”. Medewerkers zijn extra alert en reizigers wordt geadviseerd om verdachte situaties direct te melden bij personeel of de politie.



Voor de vrouwen die met de man te maken kregen, blijft vooral een gevoel van onveiligheid hangen. “Het engste is dat je niet weet wat zijn volgende stap is”, zegt Topanga. “Wat begon als een raar grapje, werd iets waardoor ik me echt niet meer veilig voelde.”

Reacties

27-01-2026 12:33:04 Spotcatus

Senior lid

WMRindex: 93

OTindex: 113

Wnplts: Ede

Wat een rare vent!

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.