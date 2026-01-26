Kangoeroes zorgen voor valpartijen in slotrit Tour Down Under

Tijdens de slotrit in de Tour Down Under hebben twee kangoeroes valpartijen veroorzaakt in het peloton. De dieren sprongen de weg op in de koers naar Stirling over 169 kilometer.Enkele renners kwamen ten val met nog zo'n 96 kilometer te gaan in de eerste wedstrijd van het nieuwe wielerseizoen. De Nederlander Menno Huising en Lucas Stevenson en Alberto Dainese moesten opgeven. Klassementsleider Jay Vine viel ook, maar kon wel verder. De Australiër van wielerploeg UAE greep uiteindelijk de eindzege.De Brit Matthew Brennan van Visma-Lease a bike won de etappe na een sprint, voor Finn Fisher-Black en Tobias Lund Andresen."Iedereen vraagt me wat het gevaarlijkste is in Australië en ik zeg altijd dat het kangoeroes zijn", zei Vine, die zijn thuisrace voor de tweede keer in drie jaar won. "Ze wachten en verstoppen zich in de bosjes totdat je niet meer kunt stoppen en ze springen voor je. Dat is vandaag weer bewezen.""Twee van hen schoten door het peloton, terwijl we waarschijnlijk 50 kilometer per uur reden en een van hen stopte en ging naar links, rechts, links rechts, links, rechts en uiteindelijk raakte ik zijn achterkant."Vine startte de etappe zondag met een voorsprong van een minuut en drie seconden in het algemeen klassement. Hij had nog maar twee ploeggenoten over: Ivo Emanuel Oliveira en Adam Yates. Jhonatan Narvaez en Juan Sebastian Molano waren al uit koers.