Vakbond wil arbeidsrechten voor dieren in de veehouderij

Niet alleen mensen, maar ook dieren in de veehouderij verdienen arbeidsrechten. Dat stelt de Vakbond voor Dieren. Voorzitter Marjolein de Rooij zegt daarover in de Volkskrant: "Als je niet aan tafel zit, sta je op het menu. Dat geldt voor dieren letterlijk."



Waar veel vakbonden de afgelopen decennia kampen met dalende ledenaantallen, is dat bij de Vakbond voor Dieren niet aan de orde. De organisatie, opgericht in 2023, heeft namelijk geen leden. De achterban bestaat uit de dieren zelf: zo’n 81 miljoen kippen, 10 miljoen varkens en 3,5 miljoen koeien in de Nederlandse veehouderij. Zij leveren dagelijks een bijdrage aan de voedselvoorziening, maar hebben volgens de vakbond geen enkele stem.



Ook op het congres dat de Vakbond voor Dieren zaterdag houdt in Bussum, praten de dieren zelf niet mee. In plaats daarvan gaan wetenschappers, dierenbeschermers, zogenoemde voorloperboeren en enkele bedrijven met elkaar in gesprek over ethiek in de veehouderij.



De landbouwsector is grotendeels afwezig, net als vertegenwoordigers van het ministerie. Volgens De Rooij is dat geen toeval. "Ze vinden zo’n ethische discussie nog heel spannend", zegt de vakbondsvoorzitter en oprichter.

Het moet niet gekker worden! Kan men niets beters bedenken....



Men is doorgeschoten wat betreft dierenbescherming. Laten ze eerst zorgen dat de bestaande regels worden nageleefd!



Hier een casus waar ik op dit moment zelf mee zit:

Ik heb een tapijtpython van een jaar of 12 oud. Tot vorig jaar kon ik daarvoor nog gewoon voederdieren kopen bij de plaatselijke dierenwinkel. Nu moet ik regelmatig zoeken naar ratten om haar in leven te houden! Ze accepteert geen diepvriesrat en is dus afhankelijk van levend voer. Het breekt mijn hart dat ze soms 6 weken zonder voer zit (normaal eet ze elke twee tot drie weken) omdat ik gewoonweg geen rat kan vinden (of niemand me een rat wil verkopen).

De rat zelf lijdt echt niet onnodig en is binnen een seconde na de aanval dood.

Mijn slang echt lijdt wel onder dit gegeven! Alsof mijn slang niet meer mág eten! En dat is dan niet zielig?!



Ik ben hierdoor een beetje klaar met die dierenbeweging terwijl ik wel degelijk vind dat je dieren niet mag mishandelen en ze juist goed moet behandelen. Zoals eerder gezegd slaan ze echt door tegenwoordig!

Ze slaan inderdaad compleet door. Die stomme sloopmelk reclame tegenwoordig ook. Waarom vertellen die pro dieren mensen bij geen enkele reclame hoe veel duurder producten worden als regels scherper worden? Denk dat de meeste mensen dan toch echt afhaken. Misschien niet meteen maar dan wel als de economie wat minder gaat.

Zelf op het werk ook meegemaakt, verkopen dierlijke producten van het hogere diervriendelijke segment maar toen iedereen beter op de centen ging letten tijdens corona, wat laten de mensen liggen? Juist ja die producten van het hogere segment.

Daarnaast hebben we vrije handel in Europa. Nederlandse boeren willen best wel mee bewegen met sommige dingen maar als er dan producten uit Polen of Oekraïne geïmporteerd worden omdat ze goedkoper zijn dat is dan gewoon marktwerking en eigen schuld?



Die pro dieren mensen hebben gewoon waanzin beelden, moeten maar eens fatsoenlijk uitzoeken wat nodig is om de NL consument zover te krijgen de portemonnee te trekken voor nog duurder eten en hoe boeren die meedenken en mee willen bewegen bestaanszekerheid krijgen en hun producten voor een goede prijs op de markt kunnen brengen zonder dat jan en alleman alsnog voor het goedkoopste gaat.

Gewoon wat roeptoeteren en boeren zwartmaken is makkelijk gedaan en ik vind het persoonlijk moeilijk om te geloven dat er schijnbaar zoveel mensen doneren dat die dure k*t reclames betaald kunnen worden.

